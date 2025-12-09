Klassiskt amerikanskt märke öppnat fjärde i Sverige

Intar ny stad.

Rätta artikel
Storföretag söker 6.000 kvm kontor i Stockholm

Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.

Fem i kamp om drömprojekt

Nära både Mälaren och stationen.

Skifte i toppen på CBRE

Den internationella jätten möblerar om i toppen på det svenska bolaget.

Siktade på notering – nu är bolaget försatt i konkurs

Beslut vid Södertörns tingsrätt.

Convendum i nytt hyresavtal – kan slutföra rekonstruktion

Tioårigt hyresavtal – hyresfritt första året. Får ny storägare i januari.

”Kommer det en tjock gris så skjuter vi den”

Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.

Urban Partners och Granitor i JV – köper 223 bostäder

Starten på en plattform för att möta efterfrågan på anpassade boenden för äldre.

Stjärnarkitektens stora plan i Sverige

Fastighetsinvesteraren berättar för FV om minnena av Frank Gehry.

Arkitekten Frank Gehry har avlidit
Hufvudstaden, Femman, Göteborg.

Hyr hela 2.100 kvm i Femman

Hufvudstaden tecknar stort hyresavtal för butikslokal.

En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.

Björn Ulvaeus köper stadshotell

Utökar sitt hotellimperium.

Vasakronan vann kampen om Afry – hyr ut 2.000 kvm

Flyttar in i centralt nybygge.
Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025

Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.

Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta

Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.

