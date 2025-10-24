Räddningsplanen för Fastator

Via ett betydande antal olika åtgärder, brygglån, nya obligationer, kvittning av skulder mot preferensaktier och nya stamaktier, ska Fastator ta sig ur den mycket svåra finansiella situation bolaget hamnat i via sina tidigare affärer.

Fastator har träffat en principöverenskommelse med en kommitté av större obligationsinnehavare av de befintliga obligationerna om bland annat bryggfinansiering om upp till 62,5 mkr och huvudsakliga villkor för en större rekapitalisering av Fastator där ett antal olika åtgärder ska göras för att omvandla delar av skulderna till nytt eget kapital och ersätta delar av skulderna med nya lån.

Anders Mossberg, styrelseordförande i Fastator, kommenterar principöverenskommelsen.

– Vi har tagit viktiga steg framåt i de förhandlingar som pågår för att nå den helhetslösning som Fastator eftersträvar och vi uppskattar de konstruktiva dialoger vi har med våra obligationsinnehavare. Brygglånet är ett viktigt första steg i den omstrukturering av kapitalstrukturen och skulder som vi diskuterar med obligationsinnehavarna och som säkrar likviditeten fram tills hela uppgörelsen kan förverkligas. Rekapitaliseringen kommer även tillåta att vi äntligen kan lämna en turbulent tid bakom oss och tillåta oss att fokusera på framtiden. Glädjande vore även att få in fler aktieägare för att gemensamt driva Fastator framåt.

En förutsättning är att åtgärderna godkänns via det skriftliga förfarande som bolaget nu initierat under de befintliga obligationerna.

Brygglånet kommer sedan att emitteras som ett obligationslån med ett totalt nominellt belopp om upp till 62,5 mkr som tecknas av vissa medlemmar i kommittén som nämnts ovan. Obligationslånet kommer emitteras till ett pris om minst 80 procent av nominellt belopp och ska enligt Fastators pressmeddelande ”ranka super seniort i förhållande till de befintliga obligationerna med delat säkerhetspaket”.

Sista dag för röstning i de skriftliga förfarandena är den 12 november 2025, men de kommer att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts.

Fastators principöverenskommelse med kommittén om rekapitaliseringen består i huvudsak av ett tvingande värdepappersbyte där en del av de befintliga obligationslånen ska ersättas med nyemitterade preferensaktier av ett nytt aktieslag. En del av de befintliga obligationslånen, inklusive bryggfinansieringen ska ersättas med ett nytt obligationslån. Upplupen men obetald kapitaliserad ränta under de befintliga obligationslånen ska kvittas mot nyemitterade stamaktier i Fastator, och en efterföljande företrädesemission av stamaktier som kan komma att vara garanterad av vissa aktieägare och investerare, helt eller delvis.

En mer detaljerad och slutlig beskrivning av Rekapitaliseringen avses att lämnas efter genomförda förhandlingar och senast i samband med initierande av nya skriftliga förfaranden och kallelse till extra bolagsstämma.