Lyckades vända konkurs till svarta siffror

Tvingades försätta sju coworkinganläggningar i konkurs under 2025.

Southbay köper från MG – når totalt 4 miljarder

Når 230.000 kvm efter att utökat med 35.000 kvm.
Överskottets tid är förbi

”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”

Newsec IM värvar från Oljefonden

Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.

Slopar kontorsskrapa och gör om högt välkänt hotell

Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.

Intea förvärvar från Areim för 140 mkr

Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Sveafastigheter Orminge, Nacka

Sveafastigheter vann dubbelt – läs om alla bud

Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.

Johan Signer lämnar vd-jobb vid Set Up och två slutar

Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.

”Vi har haft ett rekordintresse”

Den specifika utsikten och läget som värderas högst. 110 meter högt. Nästa utmaning för det nya landmärket.

Primula förvärvar för 175 mkr inom tullarna

Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.

Ökar till 21 procent i 3-miljardersbolaget

Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.

Lämnat Stureplan för NK

Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson tar klubban.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid
