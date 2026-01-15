Lyckades vända konkurs till svarta siffror
Tvingades försätta sju coworkinganläggningar i konkurs under 2025.
Når 230.000 kvm efter att utökat med 35.000 kvm.
”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”
Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.
Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.
Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.
Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.
✓ Den specifika utsikten och läget som värderas högst. ✓ 110 meter högt. ✓ Nästa utmaning för det nya landmärket.
Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.
Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.
Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.
195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.
Nuvarande vd Olof Andersson tar klubban.