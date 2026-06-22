Fastigheten Snäckan 8. Foto: FV

PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården

Kontorsytan i Snäckan 8 är nu helt uthyrd när PwC väljer att utöka. Sedan tidigare har PwC tecknat avtal med Slussgården om kontorsyta på 13 200 kvm över fem våningsplan. Nu har avtal tecknats för ytterligare ett våningsplan.

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Set Up var rådgivare till hyresgästen.

Det var i februari 2025 som Fastighetsvärlden kunde berätta att Slussgården och PwC kommit överens om ett hyresavtal. Hyresgästen lämnar därmed Bonnier Fastigheter på Torsgatan efter 30 år.

Flytten är nu nära. PwC:s logga finns redan på fasaden på den nya byggnaden vid Tegelbacken.

Samtidigt som hyresgästanpassningarna för den redan tecknade ytan har påbörjats har parterna kommit överens om förhyrning av ytterligare ett våningsplan om cirka 2 900 kvm i anslutning till de övriga.

– Vi har sett ett starkt intresse för ytan, vilket känns mycket positivt. Att PwC nu väljer att utöka sin närvaro i Snäckan 8 är ett kvitto på projektets attraktivitet, säger Lars Kinneholm, Vd på Slussgården.

Därmed hyr PwC totalt 16 100 kvm.

– Vi ser mycket fram emot att flytta in i våra nya lokaler vid Tegelbacken i början av 2027 och är glada över möjligheten att ytterligare utöka våra ytor där. Det skapar goda förutsättningar för vår verksamhet och för våra medarbetare och kunder i ett mycket attraktivt läge, säger Mikael Burelo, COO och partner på PwC Sverige.

I och med detta avtal är nu kontorsytan i fastigheten helt upptecknad.

Sedan tidigare är det också klart med Sabis som operatör för dagkonferensanläggning Stockholm View som öppnar i september samt Markus Ayjulay för den större restaurangen inklusive bar som öppnar under våren 2027.

Kvar att hyra ut är en mindre restaurang på cirka 230 kvm som ska bidra till områdets utveckling, gärna med ett trevligt internationellt koncept samt en butikslokal på cirka 90 kvm.

Läs gärna Fastighetsvärldens stora personporträtt på Lars Kinneholm här.

Fastighetsvärlden kommer för övrigt att arrangera två seminarier på nya Stockholm View under hösten, Köpcentrum & Butiker den 10 september och Hotell & Fastigheter den 14 oktober.

Fastigheten Snäckan 8 vid Tegelbacken. Foto: Fastighetsvärlden
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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