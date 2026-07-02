Puuilos första butik i Sverige öppnar i Örebro

Puuilo öppnar sin första butik i Sverige i handelsområdet Marieberg i Örebro i slutet av 2026. Hyresvärd blir LG Söderberg Fastigheter. Enligt uppgift till FV har den finska kedjan sökt lokaler i Sverige i drygt ett år och planen är att öppna ett stort antal butiker.

Puuilo är en av Finlands största butikskedjor med närmare 60 varuhus och ett omfattande sortiment inom bland annat verktyg, bygg, hem, fritid, trädgård och djur.

Marieberg är ett av Örebros största handelsområden med god tillgänglighet både för lokala kunder och för besökare från ett större upptagningsområde.

– Att Puuilo har valt att etablera sin första svenska butik hos oss känns fantastiskt. Vi har haft en väldigt bra dialog genom hela processen. Det är extra roligt att få vara med när ett framgångsrikt nordiskt företag tar steget in i Sverige, säger Oscar Söderberg, LG Söderberg Fastigheter.

Butiken kommer att omfatta cirka 3 200 kvadratmeter och sysselsätta omkring 13 personer. Butiken blir granne med Rusta och Byggmax.

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– Sverige är ett naturligt nästa steg för Puuilo, och vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige. Vi har arbetat målmedvetet för att etablera oss på den svenska marknaden och är nu redo att göra Puuilos breda sortiment tillgängligt för svenska kunder. Örebro och Marieberg erbjuder en stark kommersiell miljö, goda kundflöden och utmärkt tillgänglighet, vilket passar vårt koncept väl. Detta är ett viktigt första steg för oss, och härifrån påbörjar vi etableringen av vårt svenska butiksnätverk, säger CEO Juha Saarela.

Puuilo är ett börsnoterat bolag och en av Finlands största butikskedjor. Företaget är känt för sitt breda sortiment, låga priser och lättillgängliga butiker. Sortimentet omfattar bland annat produkter för gör-det-själv-projekt, hem och husdjur. Puuilo har närmare 60 butiker i Finland samt en e-handelsplattform.

Puuilos expansion fortsätter enligt bolagets strategi. Under räkenskapsåret 2026 har bolaget redan öppnat tre nya butiker i Finland och presenterat flera kommande etableringar under året. Bolaget har dessutom annonserat nya butiksöppningar för 2027.