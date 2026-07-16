Finska kedjan växer med 5 000 kvm stor butik
Har stora planer för en expansion i Sverige.
Har stora planer för en expansion i Sverige.
Kontorstunga bolag i storstäderna sticker ut – påverkar hyresnivåerna.
Vad sades egentligen mellan raderna i Båstad? Här är de viktigaste spaningarna om börsen, fastigheterna, affärerna – och egona. Läs Anders Elvinssons krönika!
Stor intervju Lars Drangel om tiden på Ramsbury ✓ Namnet Zappa. ✓ Stor konkurs blev jätteprojekt. ✓ Åhlénshuset i city kunde blivit Ikea. ✓ Jaguaren som imponerar.
Ytterligare ett avtal förlängt med Ericsson i Kista, ett annat uppsagt. Nästan fullt uthyrt i de fyra Hötorgshusen.
Experter berättar om orsaken och hur det stora projektet på Manhattan ska kunna slutföras.
Endast två bud inkom på beståndet. Priset hålls hemligt.
Rullar in 48 fastigheter i beståndet. Fullt uthyrt.
Hundratals platser tillkommer som ett led i Kriminalvårdens omfattande utbyggnad.
Skanska, Vasakronan och Fabege lanserar stor projektidé på gränsen mellan Solna och Stockholm
New Yorks största bostadiseringsprojekt. Bärande stålpelare på våning 21 har deformerats.
Staten kräver tillbaka lämnat stöd om 81 mkr. Inte första gången återkrav ställs.
Har 40 miljarder i fastighetsvärde. Bygger nu förvaltningsorganisation.
Se bilderna på påkostade lägenheterna på Kungsholmen.
Det har varit en seg marsch mot gränsen de senaste åren, men nu är den passerad.