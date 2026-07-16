Finska kedjan växer med 5 000 kvm stor butik

Har stora planer för en expansion i Sverige.

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Fler Nyheter från förstasidan

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Kontorstunga bolag i storstäderna sticker ut – påverkar hyresnivåerna.
Gästkrönika

Rabatt på ruccola i storpack?

Vad sades egentligen mellan raderna i Båstad? Här är de viktigaste spaningarna om börsen, fastigheterna, affärerna – och egona. Läs Anders Elvinssons krönika!

Drangel spanar in i framtiden efter Ramsbury

Stor intervju Lars Drangel om tiden på Ramsbury Namnet Zappa. Stor konkurs blev jätteprojekt. Åhlénshuset i city kunde blivit Ikea. Jaguaren som imponerar.

Vakansen fortsatt svagt uppåt för Vasakronan

Ytterligare ett avtal förlängt med Ericsson i Kista, ett annat uppsagt. Nästan fullt uthyrt i de fyra Hötorgshusen.

Mardrömsbilden – men ledande experter lugnar

Experter berättar om orsaken och hur det stora projektet på Manhattan ska kunna slutföras.

Hermansson köper 300 bostäder

Endast två bud inkom på beståndet. Priset hålls hemligt.

Sagax köper för 2 mdr

Rullar in 48 fastigheter i beståndet. Fullt uthyrt.

Stort fängelse nästan dubbleras

Hundratals platser tillkommer som ett led i Kriminalvårdens omfattande utbyggnad.

Trio klurar på tusen bostäder – och kan rädda Jernhusen

Skanska, Vasakronan och Fabege lanserar stor projektidé på gränsen mellan Solna och Stockholm

Miljardprojekt på Manhattan stoppat efter raslarm

New Yorks största bostadiseringsprojekt. Bärande stålpelare på våning 21 har deformerats.

Dubiös historik drabbar börsbolaget

Staten kräver tillbaka lämnat stöd om 81 mkr. Inte första gången återkrav ställs.
Jenny Rehn, Nordiqus

Nordiqus dubblerar personalstyrkan

Har 40 miljarder i fastighetsvärde. Bygger nu förvaltningsorganisation.

Panoramautsikt ska locka köpare till nytt höghus

Se bilderna på påkostade lägenheterna på Kungsholmen.

Nu bor det över en miljon i Stockholm

Det har varit en seg marsch mot gränsen de senaste åren, men nu är den passerad.

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