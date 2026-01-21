Pull&Bear öppnar i Skandias Väla

Pull&Bear öppnar sin andra butik i Sverige. Sedan tidigare finns kedjan i Gallerian i Stockholms city. Nu öppnar den globala aktören hos Skandia Fastigheters Väla.



Pull&Bear har sedan starten 1991 utvecklats till ett internationellt modekoncept som inspirerar unga världen över. Med över 970 butiker på 76 marknader fortsätter varumärket att växa, drivet av en passion för kreativa uttryck, hållbara visioner och en stark känsla för samtidens influenser.

Butiken på Väla blir den andra i Sverige och kommer att spegla Pull&Bears moderna butikskoncept, där inspiration hämtas från Palm Springs i Kalifornien. Etableringen markerar ett fantastiskt steg i Välas fortsatta utveckling som regionens mest attraktiva handelsdestination. Den nya aktören förstärker och förhöjer det redan starka modeutbudet – och bidrar till en ännu mer inspirerande shoppingupplevelse för besökarna.

– Vi är oerhört stolta över att Pull&Bear väljer att etablera sin andra svenska butik hos oss. Det är ett internationellt starkt varumärke med ett samtida uttryck som verkligen möter våra besökares efterfrågan – och som ger ett tydligt kvitto på den attraktionskraft och relevans vår handelsplats har. Nu ser vi fram emot en storslagen invigning i april, då vi tillsammans tar ytterligare ett kliv mot ett ännu mer levande, modernt och dynamiskt Väla, säger Niklas Blonér, centrumchef.

Pull&Bear är ett av flera globala varumärken inom Inditex, en av världens ledande aktörer inom modeindustrin. Koncernen inkluderar även internationellt etablerade varumärken som Zara, Massimo Dutti och Bershka. Tillsammans representerar dessa varumärken Inditex breda portfölj av koncept som förenar design, kvalitet och hållbarhetsambitioner och når kunder på marknader över hela världen.

