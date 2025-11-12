Public Property Invest på väg till svenska börsen

Genom affären med SBB skapas en ny bjässe inom social infrastruktur och notering på Nasdaq Stockholm finns redan i planen.

För Public Property Invest (PPI) innebär affären att beståndet trefaldigas till 53 miljarder NOK (50 miljarder SEK) med 841 fastigheter med totalt 2,2 miljoner kvm.

Portföljen blir diversifierad i de nordiska länderna och Exponeringen mot segmentet äldreomsorg och hälso- och sjukvård kommer att öka till 53 % av det totala portföljvärdet. Andelen offentligfinansierad verksamhet i beståndet kommer att öka från 80 procent till 84 procent. Man pekar på det som en uthållig intjäningsförmåga och möjlighet till framtida utdelning.

–Denna milstolpe är helt i linje med vår uttalade strategi. Vi blir den största börsnoterade ägaren i Norden av social infrastruktur, äldreomsorg och vårdfastigheter i en region som kännetecknas av befolkningstillväxt och en åldrande befolkning, vilket driver en bestående efterfrågan på social omsorg, säger André Gaden, VD för PPI.

Redan tidigare har PPI övervägt en dubbelnotering på Nasdaq Stockholm. Bolaget avser nu, efter att affären genomförts, att flytta sitt säte till Sverige som ett svenskt publikt aktiebolag och ansöka om en primärnotering på Nasdaq Stockholm, med en sekundärnotering på Euronext Oslo Børs.

Efter nödvändiga beslut sker det genom en gränsöverskridande fusion med ett svenskt dotterbolag. Varje aktie i PPI kommer att bytas mot en aktie i det svenska dotterbolaget, som sedan blir moderbolaget i PPI-koncernen.

Ett stort antal rådgivare har hjälpt PPI i transaktionen med SBB

Arctic Securities, DNB Carnegie och J.P. Morgan har varit finansiella rådgivare. Advokatfirman Thommessen AS och Advokatfirma Vinge är juridiska rådgivare. Även JLL har varit rådgivare till PPI vid transaktionen.