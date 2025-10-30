Prologis vill växa inom datacenter

I samband med årets Expo Real mässa i München fick Fastighetsvärlden tillfälle till en intervju med Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa om hans syn på det aktuella tillståndet på logistikmarknaden och den svenska verksamheten och framtida tillväxtmöjligheter.

Beträffande logistiksektorn, vilka är de tydligaste och viktigaste trenderna på årets mässa?

-Eftersom mässan äger rum i oktober så är de flesta aktörer som är här fokuserade på att få sina avtal och affärer i mål. Ur ett investerarperspektiv ser vi också att en mängd nya affärsmöjligheter nu dyker upp på marknaden vilket indikerar att den europeiska investerarmarknaden nu börjar återhämta sig efter konjunkturnedgång. Men utvecklingen på den tyska marknaden är fortfarande vågrät så det är för tidigt att säga att vi är ute ur lågkonjunkturen, men utsikterna är mycket mer positiva än tidigare och vi ser ökad efterfrågan och har fler skarpa diskussioner än tidigare, säger Björn Thiemann.

-Vi ser även ett fortsatt intresse och fokus på ESG, solenergi och mobilitetsfrågor. Vi ser även en viss diskussion kring efterfrågan på logistikytor och hur den kommer att utveckla sig. Sammantaget är dock tongångarna under årets mässa betydligt mer positiva än under fjolårets.

Vad innebär försvarssatsningarna för logistiksektorn?

-Vi ser att de ökade försvarsutgifterna bidrar till en bredare industriell aktivitet i Europa. När regeringar och leverantörer ökar produktionen skapar det lite extra efterfrågan på moderna logistik- och produktionslokaler, främst i redan etablerade industriregioner. För Prologis är det bara en av flera faktorer som håller efterfrågan stabil – inte ett eget affärsområde.

Vilken betydelse får Fehmarnbälttunneln?

-När Fehmarnbälttunneln står klar kommer den att innebära en stor förbättring av infrastrukturen i regionen, och tror att vi kommer att få se omlokaliseringar av logistiketableringar från Tyskland till Skandinavien, och även vice versa, som ett resultat av den. Framför allt så tror jag Danmark, även om vi inte är så stora där i dag, kommer att hamna i blickfånget som logistikland på ett helt annat sätt än tidigt tack vare den nya tunnelförbindelsen.

Hur ser ni på att bygga på spekulation?

-Vårt fokus är kunden och våra projekt konstrueras oftast med en specifik kund i åtanke, men vi bygger även på spekulation så vi gör både och. Men vårt huvudfokus är skräddarsydda lösningar.

Din syn på Sverige som logistikmarknad?

-Vi har varit på den svenska marknaden sedan 2002. Göteborg är en av de största logistikhubbarna där efterfrågan alltid är hög. Många av våra kunder är tillbaka och tittar återigen på expansion och flera av dem har också siktet inställt på den svenska marknaden. Även Stockholm är en stark logistikmarknad men där ligger mycket nyproduktion i pipeline, speciellt kring Arlanda. Därför ser jag Göteborg som mer stabil logistikmarknad medan marknaden i Stockholmsregionen behöver mer tid för att komma i fas med sina vakanser.

Hur rankar ni Sverige?

-Vi ser alla våra europiska delmarknader, Tyskland, Benelux och Skandinavien som del av samma europeiska familj och vil därför inte rangordna någon delmarknad som bättre eller sämre än någon annan. Vår vision är fortsatt tillväxt i takt med våra kunder.

Vilka driver efterfrågan på logistikytor i dag?

-Vi ser att e-handeln definitivt kommit tillbaka och nu åter är en drivande faktor bakom efterfrågan på logistikytor både i Sverige och norra Europa. Det beror på att det Inom e-handelssektorn, och även inom livsmedelssektorn, under de senaste 3-4 åren har tillkommit flera nya aktörer som tillsammans skapar en ökande efterfrågan på moderna, högkvalitativa logistikytor i bra lägen. I Sverige är även efterfrågan från fordonsindustrin fortsatt stark både direkt och indirekt via 3PL.

Hur ser de svenska planprocesserna ut i en europeisk jämförelse?

-Utifrån vårt perspektiv så utmärker sig inte de svenska planprocesserna på något avgörande sätt från hur det ser ut på våra andra europeiska marknader. Vi har utmärkta förbindelser med till exempel de lokala myndigheterna i både Stockholm och Göteborg, de vet också att vi är en långsiktig aktör. Det gäller även att bygga en ömsesidig förståelse med sin lokala motpart och hela tiden se till att den förbättras.

-Det gäller alltid, oavsett land, att hitta rätt argument som löften om nya skatteintäkter och arbetstillfällen för att övertyga de lokala myndigheterna om att den av våra kunder som önskar etablera sig med en logistikanläggning i deras kommun är den rätta för dem, och ur den aspekten särskiljer sig inte Sverige på något sätt.

I vilken utsträckning är bristande järnvägsinfrastruktur ett hinder?

-Järnvägsinfrastrukturen är ingen stor fråga för, vi har kunder som efterfrågar möjligheten att skicka gods på järnväg men den övervägande majoriteten av våra kunder förlitar sig på lastbilsfrakt. Men det är alltid en fördel om det går att erbjuda en fungerande järnvägsanslutning till en logistikhubb eller logistikpark.

Vad erbjuder ni idag i form av tekniska lösningar?

-Vi är inte bara en fastighetsutvecklare utan även vi är en även tjänsteleverantör. Där vi kontinuerligt strävar efter att förfina effektivisera tjänsteutbudet, bland annat automatiserade robotbaserade lagertjänstlösningar som kunden kan boka och hyra i sin helhet eller delvis. Det handlar om nyckelfärdiga lösningar som ska vara enkla att implementera även för mindre kunder.

Nya segment ni tittar på?

-Vi överväger att bli en aktör inom datacenter och utveckla ett verksamhetsben inom det segmentet. Vi har redan existerande datacenter i Europa, men vi skulle också vilja utveckla fler i en roll som partner till nåra av de stora techbolagen, förutsatt att vi har mark med tillräcklig elförsörjning i dag eller när ett projekt blir aktuellt. Vi för diskussioner med flera städer och, förutsatt elfrågan är löst, är betydligt mer öppna för den typen av satsningar i dag än vi var för ett par år sedan. Vår roll är dock endast fastighetsutvecklarens vi tillhandahåller mark och byggnad. Vi tar inte datacentrets operativa risk, utan den tar vår partner.

Hur långt har ni kommit i den gröna omställningen?

-Den gröna omställningen och hållbarhetsfrågorna har varit ett diskussionsämne under de senaste 15 åren, men under de senaste fem åren har frågorna också börjat ge ett större praktiskt avtryck även på investerarmarknaden genom att projekt att projekt med solceller, batterier, värmepumpar och laddare idag helt enkelt har ett annat värde än ett projekt utan dessa. Vår strategi när handlar om grön omställning är att om kunden vill ha värmepumpar så erbjuder vi det, alla våra projekt är redo för solcellsanläggningar, åtminstone på taket. Vi utrustar även både våra befintliga och nya anläggningar med elbilsladdare, vilket i dag är ett krav i bland annat vissa tyska städer.

Nya logistikkedjor i framtiden?

-Jag ser inga avgörande skiften hur logistikkedjorna kommer att se ut i framtiden. Våra byggnader följer konsumenternas efterfrågan och vi bygger där behovet finns. För att tillhandahålla en efterfrågad vara inom ett vissa radie så behövs logistikanläggningar, det är inget som kommer att förändras. Däremot så energifrågan betydligt viktigare i dag än den var för halvsekel sedan. Om projektering då enbart handlade om läge handlar i dag om läge och kraftförsörjning.