Prologis byggt första fastigheten med microgrid

Prologis bygger första logistikfastigheten med microgrid i Europa. Den nya lösningen gör att fastigheten kan drivas nästan helt oberoende av elnätet, på en plats där nätkapaciteten är begränsad. Lösningen kombinerar solenergi, batterilagring och reservkraft för en stabil och skalbar energiförsörjning. En metod som kan bli viktig även i Sverige, där flera regioner nu möter liknande kapacitetsutmaningar.

Prologis har, I Nederländerna, färdigställt sin första logistikfastighet med microgrid i Europa – ett lokalt energisystem som gör det möjligt att driva en logistikfastighet trots att området bara har tillgång till en bråkdel av den nätkapacitet som en sådan byggnad normalt kräver. Den 23 000 kvm stora anläggningen är utrustad med solpaneler, batterilagring, reservkraft och ett smart energihanteringssystem som tillsammans gör fastigheten nästan självförsörjande på energi.

Utvecklingen är ett svar på en växande utmaning i hela Europa: att elektrifieringen sker snabbare än utbyggnaden av elnäten. På platsen i Nederländerna fanns endast 55 kW nätkapacitet – långt ifrån tillräckligt för en modern logistikverksamhet. Genom microgriden höjs den funktionella effekten till cirka 400 kW, vilket gör att fastigheten kan tas i drift direkt trots de lokala begränsningarna.

– Nätträngsel har blivit en av de största dolda riskerna för tillväxt i Europa. Med den här lösningen visar vi att moderna logistikfastigheter kan byggas och användas även när nätet inte räcker till. Med vår microgrid-lösning kan vi hantera en flaskhals som annars vore ett hinder i utvecklingen, säger Melchert Duijve, VP, Head of Development, Prologis Europa.

Den tekniska lösningen fungerar som en modell för framtida energilösningar som anpassas efter lokala förhållanden och kan tillämpas på ett modulärt sätt.

– Vi ser redan idag svenska regioner där brist på nätkapacitet försvårar eller fördröjer logistiketableringar, säger Tony Johansson, Head of Development Management, Prologis Norden och fortsätter:

– Det här projektet visar att det finns fungerande sätt att komma runt den utmaningen. Microgrids kan absolut bli en del av lösningen även i Sverige så småningom. Särskilt i tillväxtområden där industrin och logistiken utvecklas snabbare än elnätet byggs ut.

Den aktuella fastigheten i Nederländerna prioriterar lokalproducerad solenergi som lagras i batterier och används direkt i fastigheten. Vid behov kompletteras energin av en gasgenerator, och en ytterligare reservlösning baserad på HVO100 – ett 100 procent förnybart dieselbränsle – säkerställer drift utan avbrott. Systemet är byggt med trippel redundans och konstruerat för 99,9 % driftsäkerhet.