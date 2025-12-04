Prologis Kungsbacka

Prologis bygger 12.000 kvm i Kungsbacka

Prologis kommer att bygga en ny logistikanläggning på cirka 12.000 kvadratmeter i Kungsbacka för Coloplast, ett globalt medicinteknikföretag med långvarig närvaro i kommunen. Utvecklingen ska stödja Coloplasts nordiska distributionsbehov och byggstart planeras till första kvartalet 2026, under förutsättning att plan- och tillståndsprocessen godkänns.

Den nya fastigheten utformas främst som ett högkapacitetslager för lagring och distribution av medicintekniska och farmaceutiska produkter. Den kommer att vara temperaturkontrollerad i enlighet med de strikta krav som gäller för läkemedelsklassad logistik. Utöver lagerytorna kommer byggnaden att rymma kontorslokaler och en entresolvåning. I linje med Prologis hållbarhetsstrategi kommer byggnaden att vara välisolerad och använda geotermisk uppvärmning. Prologis siktar på en BREEAM Excellent-certifiering och kommer att integrera avancerade energieffektivitetsåtgärder som bidrar till lägre driftkostnader och minskad miljöpåverkan.

Fastigheten byggs i Fjärås, ett av Kungsbackas industri- och logistikområden, direkt intill E6 – huvudleden mellan Köpenhamn och Oslo. Anläggningen kommer att dra fördel av det strategiska läget längs västkusten, tillgången till arbetsmarknaden i Göteborg och närhet till Göteborgs hamn, cirka 30 kilometer bort. Tomten är en av de sista tillgängliga i området som kan utvecklas enligt gällande detaljplan.

Expansionen i Göteborgsregionen driver fortsatt efterfrågan på lägen med god tillgång till transportförbindelser, arbetskraft och hamn. Fjärås erbjuder den kombinationen, som företag i allt högre grad söker när de planerar långsiktig logistikverksamhet.

– Det är mycket glädjande att Coloplast fortsätter sin expansion i Kungsbacka, och det är särskilt roligt att välkomna Prologis, en stark aktör i logistikklustret, till Fjärås. Investeringen från Coloplast och Prologis kommer att bidra till Kungsbackas fortsatta utveckling, säger Elinor Filipsson, näringslivschef på Kungsbacka kommun.

Prologis har varit aktiva i Sverige sedan 2006. Idag äger och förvaltar företaget cirka 930.000 kvadratmeter i Sverige, koncentrerat till logistiknav runt Stockholm och Göteborg, med ett dedikerat team baserat i Göteborg.

– Vi tror starkt på den svenska marknaden och vill fortsätta växa här i takt med efterfrågan och på ett hållbart sätt. Med den nya anläggningen för Coloplast i Kungsbacka omsätter vi detta i praktiken, genom att leverera en fastighet som stöttar effektiva och resilienta verksamheter i ett viktigt logistiknav, samtidigt som vi arbetar nära kommunen och Coloplast under projektets gång, säger Tony Johansson, Director, Head of Development Management Nordics på Prologis.

Utvecklingen i Kungsbacka är en del av Prologis bredare arbete med att tillhandahålla moderna, energieffektiva logistiklokaler på nyckelplatser i Sverige och Europa, för att stödja viktiga försörjningskedjor och lokal ekonomisk tillväxt.

