Projekttungt Wihlborgs visar starkt resultat

Wihlborgs nyckeltal 2025:

Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 4 354 Mkr (4 174).

Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 3 107 Mkr (2 996).

Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 2 038 Mkr (1 781), varav resultatandelar i JV 90 Mkr (12).

Periodens resultat uppgick till 2 220 Mkr (1 706), motsvarande ett resultat per aktie om 7,22 kr (5,55).

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr (3,20) per aktie.

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det fjärde kvartalet:

– Med hyresintäkter på 1 111 Mkr i det fjärde kvartalet slår vi rekord i intäkter under ett enskilt kvartal. Jämfört med det fjärde kvartalet 2024 ökade hyresintäkterna med 5 procent och driftsöverskottet med 3 procent. Förvaltningsresultatet ökade med hela 23 procent till 556 Mkr. Även utan en positiv effekt om 68 Mkr från positiva värdeförändringar i fastigheter i joint ventures ser vi en god ökning av förvaltningsresultatet om 8 procent. I en hyresmarknad som fortfarande är något avvaktande är jag glad att vårt långsiktiga och trägna arbete med att vara nära våra hyresgäster resulterat i ännu ett kvartal med positiv nettouthyrning, 12 Mkr. Sammantaget bekräftar detta styrkan i vår affär och vårt arbetssätt.

– Samtidigt som vi levererar starka resultat fortsätter vi att bygga för långsiktig tillväxt. Faktum är att Wihlborgs aldrig investerat så mycket i projektutveckling som under 2025. Under de senaste fyra åren, när den generella ekonomiska utvecklingen i Sverige varit svag, har vi ökat våra årliga investeringar från 1,5 till 2,7 miljarder. På så sätt stärker vi både bolaget och våra marknader inför kommande år, då en högre tillväxt förväntas.

– Under de senaste åren har vi satts på prov när flera större hyresgäster haft förändrade behov. Vår styrka har varit att hantera dessa omställningar snabbt och strukturerat, vilket vi har flera goda exempel på från året, samtidigt som vi har utvecklat fastigheterna, stärkt attraktiviteten i våra områden och skapat tillväxt i hyresnivåerna. Denna konsekventa kombination av snabb anpassning och utveckling har varit en nyckel till vår 20-åriga resa med årlig värdetillväxt.

Åter igen var Wihlborgs nettouthyrning positiv i kvartalet, denna gång med 12 Mkr.

Ekonomisk uthyrningsgrad för kontor/butik uppgick till 91 procent (91) och för logistik/produktion till 88 procent (88). Hyresvärdet för kontor/butik samt logistik/produktion uppgick sammanlagt till 80 procent respektive 17 procent av totalt hyres­värde. vakansgraden för kontor/butik ligger jämn för Wihlborgs fyra geografiska delmarknader, men inom logistik/produktion sticker den ut i Helsingborg där vakansgraden är 17 procent.

– I en hyresmarknad som ännu inte riktigt tagit fart är jag glad att vårt långsiktiga och trägna arbete med att ligga nära våra hyresgäster bär frukt. Bland kvartalets större uthyrningar vill jag gärna lyfta fram några särskilt. Media Evolution och Cloetta har båda tecknat avtal om totalt cirka 6 000 kvm i Skrovet 6 i Malmö som SAAB lämnade vid det gångna årsskiftet.