Profi Fastigheter utökar coworking-koncept

Profi Fastigheter utökar kontorskonceptet C/O till bolagets fastighet Älvsjö360. C/O i Älvsjö360 kommer omfatta 1 500 kvm kontor och blir Profi Fastigheters femte anläggning för cowork och flex office i Stockholm. Samtidigt har avtal tecknats med läkemedelsbolaget Recipharm som hyr 450 kvm. Inflyttning planeras under kvartal 3.

Avtalet med Recipharm och beslutet att investera i ytterligare ett C/O-kontor innebär också startskottet för Profi Fastigheters utökade erbjudande där större kontorshyresgäster blir en del av C/O.

I och med etableringen i Älvsjö360 driver Profi Fastigheter över 7.500 kvadratmeter C/O i egen regi. Övriga C/O-kontor finns i Kista, Haninge, Bredden och Norrviken.