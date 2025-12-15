Hyrt ut hela 11.000 kvm i city efter att storbolag lämnat
Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.
FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.
Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.
18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.
Skandinaviens största varuhus vill dubbla.
Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.
FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke. ✓ Om nästa cityprojekt. ✓ Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad. ✓ Sverige som föregångsland. ✓ Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.
Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.
”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”
Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.
Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.
Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.
Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.