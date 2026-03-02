Probitas byggstartar Nebulosan vid Odenplan

I samverkan utvecklar Probitas och MVB ett nytt gårdshus med 20 hyreslägenheter på en innergård i centrala Stockholm. Projektet omfattar fem våningar och miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras till augusti 2026.

Under flera år har Probitas arbetat med sitt gårdshusprojekt vid fastigheterna Nebulosan 32 och 33 nära Odenplan i Stockholm. Det ursprungliga projektet innehöll 44 bostäder i ett arkitektoniskt formgivet hus.

Kvarteret Nebulosan, som utvecklades under 1960-talet, är ett exempel på hur befintliga stadsmiljöer kan vidareutvecklas genom varsam förtätning.

– Efter många års arbete med att förverkliga projektet ser vi nu fram emot att äntligen få tillföra Stockholms innerstad ett nytt hus med hyresrätter tillsammans med MVB, säger Samuel Borg, vd och koncernchef Probitas.

Huset byggs för att klassas enligt Miljöbyggnad Silver där fokus ligger på energieffektivitet, god inomhusmiljö och hållbara materialval.

– MVB ser fram emot ett givande samarbete med Probitas där vi kan bidra med vår erfarenhet av liknande bostadsprojekt i tät stadsmiljö. Att bygga på en innergård ställer stora krav på planering, logistik och dialog, men skapar också stora värden när det görs på rätt sätt, säger Erik Carmestedt, arbetschef MVB Öst.

Bolagskoncernen Probitas ägs till 100 % av Immanuelskyrkan i Stockholm. Koncernens syfte är att skapa en stabil delfinansiering av kyrkans verksamhet. Koncernen är verksam inom hotell-, vård- och fastighetsrörelsen.

Byggstart för projektet beräknas ske i augusti 2026 och därefter stå färdigt i slutet av 2027.