Probitas byggstartar Nebulosan vid Odenplan

I samverkan utvecklar Probitas och MVB ett nytt gårdshus med 20 hyreslägenheter på en innergård i centrala Stockholm. Projektet omfattar fem våningar och miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras till augusti 2026.

Annons

Läs även

Under flera år har Probitas arbetat med sitt gårdshusprojekt vid fastigheterna Nebulosan 32 och 33 nära Odenplan i Stockholm. Det ursprungliga projektet innehöll 44 bostäder i ett arkitektoniskt formgivet hus.

Kvarteret Nebulosan, som utvecklades under 1960-talet, är ett exempel på hur befintliga stadsmiljöer kan vidareutvecklas genom varsam förtätning.

– Efter många års arbete med att förverkliga projektet ser vi nu fram emot att äntligen få tillföra Stockholms innerstad ett nytt hus med hyresrätter tillsammans med MVB, säger Samuel Borg, vd och koncernchef Probitas.

Den aktuella fastigheten.

Huset byggs för att klassas enligt Miljöbyggnad Silver där fokus ligger på energieffektivitet, god inomhusmiljö och hållbara materialval.

– MVB ser fram emot ett givande samarbete med Probitas där vi kan bidra med vår erfarenhet av liknande bostadsprojekt i tät stadsmiljö. Att bygga på en innergård ställer stora krav på planering, logistik och dialog, men skapar också stora värden när det görs på rätt sätt, säger Erik Carmestedt, arbetschef MVB Öst.

Bolagskoncernen Probitas ägs till 100 % av Immanuelskyrkan i Stockholm. Koncernens syfte är att skapa en stabil delfinansiering av kyrkans verksamhet. Koncernen är verksam inom hotell-, vård- och fastighetsrörelsen.

Byggstart för projektet beräknas ske i augusti 2026 och därefter stå färdigt i slutet av 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Fastighet mitt på Östermalm i fokus.

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Dispensperioden har förlängts, med möjlighet till ytterligare tid.

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde

Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

 Tillbaka till förstasidan