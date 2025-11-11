Prisma skapar ny handelsplats i Osby

Prisma Properties planerar att utveckla en ny handelsplats om cirka 6 000 kvadratmeter i Osby, Skåne. Långa hyresavtal har tecknats med Axfood för etablering av en Willys-butik samt med Dollarstore.

De tecknade hyresavtalen löper på tio år och det totala årliga hyresvärdet uppgår till cirka 6,8 miljoner kronor vid färdigställande.

Den nya handelsplatsen kommer att ligga  vid infarten till Osby, med hög synlighet och god tillgänglighet från riksväg 15. Som en del av Prisma Properties hållbarhetsstrategi planeras även installation av snabbladdare för elbilar.

Detaljplanearbetet för området pågår och förväntas antas under det fjärde kvartalet 2025. Nödvändiga markförberedelser påbörjas under 2026, med byggstart planerad till det första kvartalet 2027 och färdigställande under det första kvartalet 2028.

–Vi är glada över att kunna tillföra ytterligare lågprishandel i Sverige, denna gång i Osby. Vi ser fram emot att välkomna Willys och Dollarstore till kommunen, där handelsplatsen blir ett värdefullt tillskott som stärker det lokala utbudet och gör det enklare för invånarna att handla kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser, säger Vincent Eriksson, affärsutvecklare på Prisma Properties.

