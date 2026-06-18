Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr

Nu ökar Prisma andelen fastigheter inriktade mot livsmedelsbutiker ytterligare. Bolaget förvärvar sju moderna livsmedelsfastigheter i Finland för nära 210 mkr.

Prisma Properties har ingått avtal om förvärv av sju moderna livsmedelsfastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om 19 miljoner euro, om kring 210 mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 7 400 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrda till dagligvaruaktören Kesko Oyj genom konceptet K-Market. Det sammanlaga årliga hyresvärdet uppgår till 1,6 miljoner euro med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 8,6 år.

Sex av de förvärvade fastigheterna är belägna i Tervola, Salla, Paltamo, Kemijärvi, Tornio och Rovaniemi och är nybyggda mellan år 2022 och 2025. Tillträde för dessa sker 1 juli 2026. En fastighet i Vaala är under uppförande med planerat färdigställande och tillträde under hösten 2026.

Förvärvet ökar Prismas totala fastighetsvärde till över 11 miljarder kronor och andelen livsmedels- och dagligvarufastigheter i portföljen till 50 procent av hyresvärdet. Intjäningen per aktie bedöms öka med 1,41 procent jämfört med den senaste delårsrapporten.

Prisma har under det senaste året successivt byggt upp en fastighetsportfölj med ett samlat värde om närmare 3 miljarder kronor i Finland, inklusive ej färdigställda projekt, fördelad över 33 kommuner i landet.

Med kommande tillträden blir Kesko Oyj Prismas näst största hyresgäst sett till hyresvärde, vilket innebär ett fördjupat samarbete med en av Nordens ledande dagligvaruaktörer.

I samband med transaktionerna har Borenius agerat juridiska rådgivare, Capton Partners finansiella rådgivare och Nava teknisk rådgivare.

Förvärvet finansieras genom en kombination av eget kapital och bankfinansiering.