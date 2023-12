Prisma rekryterar Per Nilsson från SHF

Per Nilsson tar över som ny head of property management på Prisma Properties där han kommer att ansvara för förvaltningen av samtliga av bolagets fastigheter i Norden.

Närmast kommer Per Nilsson från en roll som regionschef på Svenska Handelsfastigheter. Per Nilsson har en lång karriär inom fastighetsbranschen bakom sig och har bland annat haft flera ledande roller på Thon Property samt varit COO/Head of Facilities på EFM.

– Det som lockar på Prisma Properties är möjligheten att få bygga upp en förvaltningsorganisation från grunden och att bolaget har ett nytt bestånd där kvalitet finns med från början. Jag uppskattar också Prismas tydlighet och målsättning som bolag, säger Per Nilsson i en kommentar.

I sin nya roll kommer Per Nilsson att ansvara för förvaltningen av alla Prismas fastigheter i Norden. Han kommer att arbeta med utvecklingen av fastigheterna tillsammans med Prismas samarbetspartners.

Per Nilsson tillträder sin nya tjänst i mars 2024