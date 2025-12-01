Prisma Properties utser Tom Hagen till vice vd

Prisma Properties har utsett Tom Hagen till vice vd med tillträde den 1 december 2025. Rollen inrättas för att stärka bolagets ledningsfunktion i takt med den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Tom Hagen är sedan 2024 transaktionschef på Prisma Properties med ansvar för bolagets transaktionsverksamhet, ett ansvar han även behåller i sin nya roll. Han fortsätter att ingå i bolagsledningen och rapportera till vd.

– Vi är mycket glada att utse Tom Hagen till vice vd. Tom har under sin tid i bolaget bidragit starkt till vår tillväxt och får nu ett bredare ansvar. Genom detta stärker vi vår ledningsstruktur för att stödja bolagets fortsatta tillväxt, säger Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties.

Prismas bolagsledning från och med 1 december 2025: