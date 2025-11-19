Prisma köper för 650 mkr

Prisma Properties har tecknat avtal om att förvärva tio förvaltningsfastigheter i Finland genom en sale and leaseback-transaktion med Kesko Oyj, en av Finlands största livsmedelskedjor. Fastigheterna förvärvas till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 59 miljoner euro, motsvarande cirka 650 miljoner kronor, och omfattar en total uthyrbar area om cirka 23.500 kvadratmeter.

Fastigheterna är fullt uthyrda till Kesko, och det årliga hyresvärdet uppgår till drygt 4 miljoner euro, motsvarande cirka 44 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden är 11,6 år.

Fastighetsportföljen innehåller butikskoncepten K-Citymarket, K-Supermarket och K-Market och är belägen i Sastamala, Jyväskylä, Lappeenranta, Vihti, Oulu, Saarijärvi, Liminka, Imatra, Loviisa och Eurajoki, med en tydlig koncentration till södra och sydvästra Finland. Prisma Properties tillträder fastigheterna den 1 december.

– Detta är ett fantastiskt förvärv på många sätt. Vi stärker vårt samarbete med Kesko, en ledande aktör inom livsmedel i Finland, och ökar andelen livsmedel i vår portfölj. Vi har i och med förvärvet överträffat vårt initiala volymmål för Finland och på kort tid lyckats bygga upp ett modernt och attraktivt fastighetsbestånd med ett totalt värde över 1,1 miljarder kronor, säger Tom Hagen, transaktionschef på Prisma Properties.

– Detta avtal ligger i linje med vår strategi att verka som hyresgäst med långsiktiga hyresavtal på vissa platser. Vi samarbetar redan med Prisma Properties kring öppningen av vår K-Citymarket i Ylivieska 2026, och nu utökar vi samarbetet till tio livsmedelsbutiker. Detta stödjer vårt fokus på att investera i strategiska butikslägen i tillväxtcentra, samtidigt som vi behåller vårt breda butiksnät genom långsiktiga hyresavtal som möjliggör ombyggnation på alla platser, säger Nuutti Rantatupa, Vice President för butikslägen och detaljhandelsdrift inom Keskos dagligvaruhandel.

Fastigheterna förvärvas till en direktavkastning som ligger över snittet i Prisma Properties befintliga portfölj, och förvärvet bedöms öka intjäningen per aktie med cirka 5 procent jämfört med bolagets senaste delårsrapport.

Förvärvet finansieras genom en kombination av lån och eget kapital. Juridisk rådgivare har varit Castrén & Snellman Attorneys, finansiell rådgivare PwC och teknisk rådgivare Naava Partners.

