Prisma och Lidl satsar i Simrishamn

Prisma Properties har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Lidl för etablering av en modern dagligvarubutik i Simrishamn. Butiken kommer omfatta cirka 2.100 kvadratmeter uthyrbar area.

Annons

Den nya Lidl-butiken får ett strategiskt läge vid infarten till Simrishamn, på fastigheten Hammaren 1, med utmärkt tillgänglighet från riksväg 9. I anslutning till butiken planeras även installation av snabbladdare för elbilar.

Hyresavtalet är villkorat av att detaljplaneändring och bygglov vinner laga kraft. Samhällsplaneringsnämnden i Simrishamn har under november månad godkänt att påbörja planarbetet. Byggstart beräknas påbörjas under 2026 med ett preliminärt färdigställande under det andra kvartalet 2027.

Vincent Eriksson, affärsutvecklare på Prisma Properties kommenterar:

”Vi är glada att kunna fördjupa vårt samarbete med Lidl och bidra till att fler invånare i regionen får tillgång till prisvärda varor. Etableringen är ett viktigt steg i vår satsning att stärka lågprishandeln och öka vår närvaro i södra Sverige.”

Petra Wahlström, fastighetschef på Lidl, kommenterar vidare:

”Det är glädjande att kunna ge besked om en ny Lidl-butik i Simrishamn. Butiksläget är perfekt vid infarten till staden, där de naturliga flödena är som störst. Med tanke på att Simrishamn är en mycket attraktiv semesterstad kommer vi anpassa vår parkering med flertalet parkeringar även avsedda för husbilar och husvagnar.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.
Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

 Tillbaka till förstasidan