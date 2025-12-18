Prisma och Lidl satsar i Simrishamn

Prisma Properties har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Lidl för etablering av en modern dagligvarubutik i Simrishamn. Butiken kommer omfatta cirka 2.100 kvadratmeter uthyrbar area.

Den nya Lidl-butiken får ett strategiskt läge vid infarten till Simrishamn, på fastigheten Hammaren 1, med utmärkt tillgänglighet från riksväg 9. I anslutning till butiken planeras även installation av snabbladdare för elbilar.

Hyresavtalet är villkorat av att detaljplaneändring och bygglov vinner laga kraft. Samhällsplaneringsnämnden i Simrishamn har under november månad godkänt att påbörja planarbetet. Byggstart beräknas påbörjas under 2026 med ett preliminärt färdigställande under det andra kvartalet 2027.

Vincent Eriksson, affärsutvecklare på Prisma Properties kommenterar:

”Vi är glada att kunna fördjupa vårt samarbete med Lidl och bidra till att fler invånare i regionen får tillgång till prisvärda varor. Etableringen är ett viktigt steg i vår satsning att stärka lågprishandeln och öka vår närvaro i södra Sverige.”

Petra Wahlström, fastighetschef på Lidl, kommenterar vidare:

”Det är glädjande att kunna ge besked om en ny Lidl-butik i Simrishamn. Butiksläget är perfekt vid infarten till staden, där de naturliga flödena är som störst. Med tanke på att Simrishamn är en mycket attraktiv semesterstad kommer vi anpassa vår parkering med flertalet parkeringar även avsedda för husbilar och husvagnar.