Prisma nu nära 11 miljarder

Via flera transaktioner i Finland för totalt 65 miljoner euro (720 mkr) snuddar nu Prisma Properties fastighetsvärde vid 11 miljarder. En tydlig strategi nu är att öka andelen livsmedel.

Prisma genomför via tre separata transaktioner förvärv av åtta fastigheter i Finland. Totalt omfattar fastigheterna cirka 28 000 kvm uthyrbar area och består huvudsakligen av fastigheter inom livsmedelssegmentet. Det sammanlagda årliga hyresvärdet uppgår till 4,9 miljoner euro med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 11 år. I det befintliga beståndet är motsvarande kontraktstid cirka 7,9 år.

Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till totalt cirka 65 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 720 mkr. Transaktionerna finansieras genom en kombination av säkerställda och icke säkerställda lån.

En av affärerna omfattar två större livsmedelsfastigheter i Kajaani och Hämeenlinna, fullt uthyrda till Kesko Oyj genom konceptet K‑Citymarket. I och med förvärvet ökar Keskos andel av Prismas hyresintäkter från cirka 7 procent till närmare 13 procent. Säljare är det franska kapitalförvaltningsbolaget Corum.

Via en av transaktionerna förvärvas tre livsmedelsfastigheter belägna i Espoo, som ingår i Helsingforsregionen. Där är det en sale-and-leaseback-transaktion där säljaren i samband med affären har tecknat långa hyresavtal. Även denna affär ökar Prismas exponering mot livsmedelssegmentet och tillför dessutom en ny livsmedelsaktör till bolagets portfölj.

Därutöver har Prisma förvärvat tre fastigheter för snabbservicerestauranger och servicefunktioner i starka trafiknära lägen i Paimio, Lahti och Imatra. Även dessa fastigheter är fullt uthyrda. Säljare är Kesko Oyj.

Förvärven förväntas öka bolagets andel livsmedelsfastigheter i portföljen till 48 procent samt intjäningsförmågan per aktie med 5,50 procent jämfört med den senaste delårsrapporten.

– Vi är mycket glada över de här affärerna, som tydligt stärker vår position inom livsmedel. Genom förvärven får vi in fler välbelägna dagligvarufastigheter med långa hyresavtal och stabila kassaflöden, samtidigt som vi fördjupar vårt samarbete med Kesko och inleder nya samarbeten med starka livsmedelsaktörer, säger Tom Hagen, vice vd och transaktionschef på Prisma Properties.

Fastigheterna i Espoo tillträddes 1 juni, fastigheterna i Paimio, Lahti och Imatra tillträds 2 juni och fastigheterna i Kajaani och Hämeenlinna tillträds 1 juli.

I samband med transaktionerna har Borenius och Hannes Snellman agerat juridiska rådgivare, Capton Partners, PwC, Borenius och Colliers skatte- och finansiella rådgivare samt Naava Partners teknisk rådgivare.

Prismas totala fastighetsbestånd är nu snuddande nära 11 miljarder i marknadsvärde inklusive pågående projekt om nära en miljard. Prisma har även planerade projekt för omkring 700 mkr som är planerade att genomföras under 26 och 27. Det finns en uttalad ambition att växa mer inom livsmedelsfastigheter och flera av de kommande projekten inbegriper sådana fastigheter.