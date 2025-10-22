Prisma köper för 345 mkr

Prisma Properties har ingått avtal om förvärv av två fastigheter i Arvika och Mariestad. Fastigheterna omfattar totalt cirka 12.000 kvadratmeter uthyrbar area och innefattar två nya Ica Maxi-butiker. Förvärven genomförs genom en forward funding-affär till ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt. Säljare är fastighetsutvecklaren Kynningsrud.

Fastigheterna är fullt uthyrda till Ica Sverige AB på 15-åriga hyresavtal till ett sammanlagt årligt hyresvärde om cirka 21 miljoner kronor.

I Arvika avser affären fastigheten Arvika Fälgkorset 2, belägen öster om stadskärnan i anslutning till väg 61. I Mariestad omfattar affären del av Mariestad Leksberg 10:1, belägen söder om stadskärnan i direkt anslutning till E20.

Förvärven stärker Prismas intjäningsförmåga med cirka 3 procent jämfört med senaste delårsrapport.

– Vi är mycket glada över det här förvärvet, som stärker vår portfölj med moderna och energieffektiva livsmedelsfastigheter med långa hyresavtal. Samtidigt ökar vi andelen dagligvaror i portföljen, säger Tom Hagen, transaktionschef på Prisma Properties.

Tillträde sker i samband med respektive projekts färdigställande, beräknat till februari 2026 för Arvika där byggnationen redan pågår, samt mars 2027 för Mariestad.

Som en del av Prismas hållbarhetsstrategi är ambitionen att även installera snabbladdare för elbilar på båda platserna.

Kilpatrick och Tellus Tax har varit juridiska rådgivare till Prisma i samband med affären.