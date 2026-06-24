Prisma inleder nytt handelsprojekt i danska Næstved

Prisma Properties har förvärvat mark om 21 000 kvm i Næstved på Själland i Danmark för utveckling av livsmedels- och lågprishandel. 10-åriga hyresavtal är tecknade med två ledande lågprisaktörer om totalt 5 200 kvm.

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Den förvärvade marken är belägen i ett växande handelsområde i Næstved, i direkt anslutning till den motorväg som planeras att öppna inom några år. I området finns redan större handelsaktörer, däribland Bauhaus och Elgiganten.

Den ena butiken kommer omfatta cirka 3 200 kvadratmeter och den andra cirka 2 000 kvadratmeter. Byggstart planeras till det fjärde kvartalet 2026 med beräknat färdigställande under tredje kvartalet 2027. Som en del av Prismas hållbarhetsarbete planeras även installation av snabbladdare för elbilar på fastigheten.

Utöver de redan uthyrda ytorna finns en återstående byggrätt om cirka 1 650 kvadratmeter där Prismas målsättning är att utveckla livsmedelshandel.

– Vi är glada att kunna utöka vår närvaro på Själland och komplettera en växande handelsplats i Næstved med ytterligare lågpris- och dagligvaruhandel. Förvärvet ligger helt i linje med Prismas strategi att expandera inom lågprissegmentet i starka handelslägen. Med etablerade hyresgäster och långa hyresavtal på plats skapar projektet stabila kassaflöden och långsiktigt värde, säger Carsten Krebs, affärsutvecklingschef på Prisma Properties.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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