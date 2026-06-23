Prisma genomför markbyte i Uppsala – hyr ut till Lidl

Prisma Properties har ingått avtal med Uppsala kommun om ett markbyte i Uppsala. Samtidigt har bolaget tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Lidl för utveckling av en ny livsmedelsbutik i stadsdelen Gränby i ett attraktivt läge invid stadens norra infart. Projektet ersätter den tidigare planerade etableringen vid Kungsgatan i centrala Uppsala.

Bakgrunden till markbytet är förändrade förutsättningar för projektet på Kungsgatan till följd av stadens infrastruktursatsningar kopplade till den planerade fyrspåriga järnvägen. Med anledning av detta har Prisma Properties kommit överens med Uppsala kommun om ett markbyte för att möjliggöra en ny Lidl-butik på fastigheten Brillinge 11:1 i Gränby i den norra delen av staden.

Den nya Lidl-butiken omfattar drygt 1 900 kvadratmeter uthyrningsbar area med cirka 130 parkeringsplatser samt snabbladdare för elbilar.

Fastigheten har en gällande detaljplan som medger livsmedel, och byggnation beräknas påbörjas i närtid med beräknat färdigställande under hösten 2027.

– Med det nya läget säkerställer vi ett projekt med långsiktiga förutsättningar. I nära samarbete med Lidl utvecklar vi en modern handelsfastighet i ett väletablerat och tillgängligt läge som skapar värde både för oss, vår hyresgäst och för boende i området, säger Thomas Hansen, affärsutvecklare på Prisma Properties.

Etableringen i Gränby markerar nästa steg i Lidls offensiva satsning i regionen. Med tre butiker i Uppsala sedan tidigare blir detta kedjans fjärde i staden.

– Gränby passar oss perfekt. Det är ett av stadens mest dynamiska handelsområden med ett fantastiskt pendlarläge nära E4:an och Bärbyleden. Genom att etablera oss gör vi det enklare både för boende i området och pendlare att göra en prisvärd veckohandling, säger Christian Sjöström, fastighetschef på Lidl Sverige.

Etableringen är en del av Lidls långsiktiga expansion i Uppsala, där målet är att minst fördubbla antalet butiker från dagens tre.

– Etableringen i Gränby är en viktig milstolpe på den resan, och vi fortsätter att aktivt söka efter fler attraktiva lägen i staden, säger Christian Sjöström.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun:

– Vi välkomnar etableringen av en ny lågprisbutik i Gränby. Ökad konkurrens inom dagligvaruhandeln ger fler valmöjligheter och bättre tillgång till prisvärda livsmedel, vilket är särskilt viktigt i en tid när många hushåll påverkas av höga levnadskostnader.