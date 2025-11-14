Prisma förvärvar för 340 mkr

Prisma Properties har tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter i Finland genom två separata transaktioner. Förvärven avser fyra förvaltningsfastigheter samt en fastighet som kommer att färdigställas under tredje kvartalet 2026 genom en forward purchase-affär.

Annons

Fastigheterna förvärvas till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 31 miljoner euro, cirka 340 mkr,  och omfattar totalt cirka 20 000 kvadratmeter uthyrbar area med ett årligt hyresvärde om cirka 2,5 miljoner euro.

Det första förvärvet innefattar fyra moderna förvaltningsfastigheter som har förvärvats från den finska investeringsförvaltaren Innovestor till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 23,5 miljoner euro. Fastigheterna är belägna i etablerade handelsområden i kommunerna Lohja, Nurmijärvi, Järvenpää och Hämeenlinna i södra Finland. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till huvudsakligen lågprisaktörer med en genomsnittlig återstående kontraktstid (WAULT) om 5,5 år. Tillträde skedde den 13 november.

Det andra förvärvet avser en forward purchase-transaktion med fastighetsutvecklaren Tekova, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 7,5 miljoner euro. Fastigheten är belägen i Raasepori utanför Helsingfors, med ett attraktivt läge intill väg 25 mellan Helsingfors och Hanko. På fastigheten uppförs drygt 5 000 kvadratmeter lågprishandel, fullt uthyrt på 10-åriga hyresavtal till två ledande lågprisaktörer. Färdigställande beräknas ske under tredje kvartalet 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Skanska har sålt den andra etappen av kontorskomplexet Centrum Południe i Wrocław, Polen, för EUR 62M, cirka 680 miljoner kronor. ...

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskiold tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”

Vakansen för kontor minskar i Göteborg

En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.

Thon lägger bud på Thon

Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.

SBB:s omvandling – bit för bit

Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.

Castellum storbantar – skär i ledningsgruppen

Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.

SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Norska PPI tar över samtliga samhällsfastigheter som SBB fortfarande äger.

Stigande priser på privatmarknaden enligt SHB

Ökad köpkraft och minskad osäkerhet ger positiv skjuts.
Statens Fastighetsverk har många fastigheter med höga kulturvärden som kräver särskilt underhåll. Här är Södra bankohuset i Gamla Stan

Riksrevisionen granskar SFV

Flera åtgärder mot eftersatt underhåll och bättre fart på försäljningar.
Projekt

Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.

 Tillbaka till förstasidan