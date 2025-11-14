Prisma förvärvar för 340 mkr

Prisma Properties har tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter i Finland genom två separata transaktioner. Förvärven avser fyra förvaltningsfastigheter samt en fastighet som kommer att färdigställas under tredje kvartalet 2026 genom en forward purchase-affär.

Fastigheterna förvärvas till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 31 miljoner euro, cirka 340 mkr, och omfattar totalt cirka 20 000 kvadratmeter uthyrbar area med ett årligt hyresvärde om cirka 2,5 miljoner euro.

Det första förvärvet innefattar fyra moderna förvaltningsfastigheter som har förvärvats från den finska investeringsförvaltaren Innovestor till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 23,5 miljoner euro. Fastigheterna är belägna i etablerade handelsområden i kommunerna Lohja, Nurmijärvi, Järvenpää och Hämeenlinna i södra Finland. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till huvudsakligen lågprisaktörer med en genomsnittlig återstående kontraktstid (WAULT) om 5,5 år. Tillträde skedde den 13 november.

Det andra förvärvet avser en forward purchase-transaktion med fastighetsutvecklaren Tekova, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 7,5 miljoner euro. Fastigheten är belägen i Raasepori utanför Helsingfors, med ett attraktivt läge intill väg 25 mellan Helsingfors och Hanko. På fastigheten uppförs drygt 5 000 kvadratmeter lågprishandel, fullt uthyrt på 10-åriga hyresavtal till två ledande lågprisaktörer. Färdigställande beräknas ske under tredje kvartalet 2026.