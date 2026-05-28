Prisma hyr ut och utökar i Tierp – redo för 14 000 kvm

Prisma Properties tar nästa steg i utvecklingen av sitt handelsområde i Tierp. Bolaget har tecknat långa hyresavtal med Willys, Rusta, Thansen, Jem & fix, Shibu Shibu samt en operatör för elbilsladdning. De nytecknade avtalen har ett sammanlagt årligt hyresvärde om 10,6 miljoner kronor och en genomsnittlig hyrestid om 12 år.

Prisma inleder ett större utvecklingsprojekt i Tierp med nya lokaler i direkt anslutning till bolagets befintliga handelsplats. Projektet omfattar cirka 7 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. När området är färdigställt kommer handelsplatsen att omfatta totalt cirka 14 000 kvadratmeter, med ett brett utbud inom livsmedel, lågpris och snabbladdning för elbilar.

Willys hyr 2 200 kvm säljyta.

Förberedelsearbetet inför byggnationen har redan påbörjats och de nya butikerna väntas öppna successivt från tredje kvartalet 2027. I det befintliga handelsområdet finns i dag Dollarstore, Jysk, Ica Supermarket och STC, och tillsammans med de nya etableringarna stärks Tierps position som en regional handelsdestination.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av vår handelsplats i Tierp. Efterfrågan på moderna och strategiskt belägna handelslägen är fortsatt stark, och vi är glada över att kunna välkomna flera väletablerade aktörer till området. Projektet stödjer vår strategi att långsiktigt utveckla attraktiva handelsområden i trafiknära lägen, säger Thomas Hansen, affärsutvecklare på Prisma Properties.

Stefan Roysson, administrationschef på Thansen:

– Vi är verkligen nöjda med vår etablering i Tierp. Det blir en mycket spännande placering med attraktiva butiksgrannar och en närhet till E4:an. Allt är genomfört genom ett gott samarbete med fastighetsägaren och nu ser vi fram emot öppningen.

Fredrik Hennings, vd på Jem & fix:

– Vi är mycket glada över den här etableringen i Tierp tillsammans med Prisma Properties. Det här sätter jem & fix på kartan även i Uppland och är ett naturligt steg i vår strävan att leverera lågpris inom bygg, hus, hem & trädgård till så många kunder som möjligt.

