Villa Valentina, Mälarterrassen. Foto: FV

Premiär för Urban Italian Group på Mälarterrassen

Urban Italian Groups nya koncept Villa Valentina med inredningsstilen spansk finca extra allt blir den andra restaurangen att öppna på Mälarterrassen vid Slussen. FV fick en rundvisning i lokalerna före alla andra.

Den 28 maj är premiärdagen satt för Urban Italian Groups spanska restaurang Villa Valentina på Mälarterrassen i Slussen.

Några dagar före får Fastighetsvärlden en rundvisning i lokalerna högst upp på Mälarterrassen, med en yta om 750 kvm inomhus och 220 kvm utomhus.

– Jag älskar stora, ljusa lokaler med karaktär. Slussen har alla förutsättningar för att bli Sveriges bästa restaurangläge. Det handlar bara om att göra det riktigt bra, har Brazer Bozlak, vd Urban Italian Group, tidigare sagt till FV.

Villa Valentina, Mälarterrassen, med utsikt mot Gamla Stan. Foto: FV

Villa Valentina är ett helt nytt koncept från Urban Italian Group. Istället för italienska smaker, blir det alltså nu iberiska. Det ljusa läget samsas med bombastiska detaljer extra allt, kan FV konstatera vid besöket.

Enorma krukor med blommor och växter upp till taket smälter ihop med kritvita byster, glasburkar med oliver, dignande frukter framför det öppna köket, och en inredning i mjuka toner av rött, grönt och gult.

Knappt en tom yta så långt ögat når.

Restaurangen breder böljande ut sig med utsikt mot Gamla Stan, Slussen, Guldbron, samt Tommy Myllymäkis och Pi Le’s Restaurang Liv på andra sidan Mälarterrassen. I mitten av den större delen av lokalen ståtar en avlång bar omringad av de lägre matborden.

Medarbetare i matchande lantliga serveringsoutfits på Villa Valentina, Mälarterrassen. Foto: FV

Den kvinnliga personalen på golvet är alla iklädda gulbeiga klänningar med blommor- och bladmönster, eller mörka byxor med skjorta i samma stil som klänningarna.

Tanken med Villa Valentina är just att inredning, design, personal, mat – allt på restaurangen – ska andas modern spansk kultur från solkusten.

Brazer Bozlak. Foto: Urban Italian Group

– Vi inspireras av Andalusiens landskap och färgtema. Vi vill bygga upp en känsla av att man går in i en spansk villa från 1960–70-talet. Det kommer att vara maximalistiskt men med lugnare färger, har Brazer Bozlak vidare sagt till FV om konceptet.

– Jag tror att vi har hittat vår nisch i det folkliga, glada och ljuvliga. Vi har fått extremt bra feedback de senaste åren och vi kommer fortsätta på den vägen.

På Urban Italian Groups övriga etablissemang Basta, Florentine och Trattoria Giorgio’s är den extravaganta inredningsstilen legio, så för den frekvente besökaren på Brazer Bozlaks ställen lär designen på Villa Valentina inte komma som en större överraskning.

Den avlånga baren på Villa Valentina, Mälarterrassen. Foto: FV

2025 etablerades Urban Italian Group även på Lilla Torg i Malmö – med dubbla koncept; den moderna italienska succén Basta, samt nya spanska inriktningen med restaurang Lola Maria i spetsen.

Villa Valentina på Mälarterrassen är större, med 220 sittplatser inomhus och cirka 200 sittplatser utomhus, där gästerna kan blicka ut över Gamla Stan under bar himmel.

Det markerar Urban Italian Groups ”största satsning i Stockholm hittills”, skriver de själva på sin sajt. Där berättar bolaget också om ambitionen att framkalla känslan av andalusisk lantlig herrgård, en typisk så kallad finca.

Uteserveringen på Villa Valentina, Mälarterrassen, är på 220 kvm och kan ta emot 200 gäster. Foto: FV

Villa Valentina arbetar tillsammans med kocken Tomasz Baranski, som av Forbes har utsetts till en av världens 50 bästa kockar. Han är baserad i London som chefskock på Chayote. Matchningen har uppstått genom gemensamma kontakter i London, har Brazer Bozlak berättat för FV, och idén med att dela tapas och mellanrätter har vuxit fram i dialog med honom.

Sedan tidigare är även följande klara som hyresgäster på Mälarterrassen:

Totalt planeras sex distinkta restaurangkoncept i Mälarterrassen, med målet att befästa Slussenområdet som en kulinarisk destination i Stockholm. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg står bakom projektet.

Verksamheterna öppnar successivt med start under våren 2026.

Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

