PPI köper vårdfastighet i Finland för kvarts miljard

Det i Sverige nyligen noterade PPI, Public Property Invest, har ingått avtal om att förvärva en vårdfastighet i Hervanta, Tammerfors, Finland för motsvarande 258 miljoner kronor. Hartela Oy kommer att uppföra fastigheten genom ett totalentreprenadavtal.

Den moderna vårdfastigheten kommer att omfatta 149 vårdplatser. Esperi Care kommer att hyra 89 platser och Rinnekodit 60 platser, där verksamheten kommer att omfatta äldreomsorg och omsorg för personer med särskilda behov.

Byggstart planeras till september 2026 och projektet beräknas vara färdigställt i november 2027.

Fastigheten förväntas generera ett årligt driftnetto (NOI) om cirka 16,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på 6,45 procent.

– Ytterligare en större vårdenhet i ett centralt läge stärker vår finska portfölj inom social infrastruktur. Tammerfors är en av Finlands mest dynamiska tillväxtstäder och därmed en strategiskt viktig marknad för oss. Vi är också glada över att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Hartela, säger Ilija Batljan, CIO på PPI.