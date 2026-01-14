Ilija Batljan.

PPI ger ut obligationer för 10 miljarder

Via två olika obligationsemissioner har Public Property Invest tagit in totalt 900 miljoner euro, kapital som används för att bland annat refinansiera det brygglån man tog upp i samband med jätteförvärvet av fastigheter från SBB i december.

Den ena icke säkerställda obligationen som PPI emitterat är på 400 miljoner euro, med en emissionsspread om mid-swap + 105 räntepunkter. Den löper på 3,25 år och förfaller den 21 april 2029.

Den andra icke säkerställda obligationen man emitterat omfattar 500 miljoner euro till en emissionsspread om mid-swap + 160 räntepunkter. Den löper på 7,25 år och förfaller den 21 april 2033.

Nettointäkterna från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera och/eller refinansiera projekt i enlighet med PPI:s ramverk för hållbar finansiering. Detta inkluderar refinansiering av huvuddelen av den utestående bryggfinansieringen som upptogs i samband med SocialCo-transaktionen (affären med SBB) i december 2025.

Ansökan kommer att göras om notering av obligationerna på Euronext Dublins officiella lista. Obligationerna förväntas erhålla kreditbetyget BBB+ från Fitch.

–PPI är nu den största ägaren av fastigheter inom social infrastruktur i Europa. Detta uppskattas av obligationsmarknaden, där vi idag har kunnat ta in 900 miljoner euro motsvarande 10,5 miljarder NOK på mycket attraktiva villkor, säger vd André Gaden.

