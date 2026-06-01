PPI förvärvar i Helsingfors

Public Property Invest AB (PPI) har ingått avtal om att förvärva en centralt belägen vårdfastighet på Ilmattarentie 2 i Helsingfors, Finland, för 9,2 miljoner euro, motsvarande runt 100 miljoner kronor. Direktavkastningen är 6,1 procent.

Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta om 3 772 kvadratmeter och 67 vårdplatser, och erbjuder moderna vårdlokaler i Helsingfors. Fastigheten är fullt uthyrd till Helsingfors stad, som bedriver rehabiliterings- och boendetjänster för patienter inom psykiatrin som har flyttats från Aurora sjukhus. Den viktade genomsnittliga återstående hyrestiden uppgår till 14,3 år per slutet av maj 2026.

Fastigheten förväntas generera årliga hyresintäkter efter driftkostnader (NRI) om cirka 561 500 euro, vilket motsvarar en direktavkastning på 6,1 procent. Köpeskillingen kommer att betalas kontant och tillträdet förväntas ske den 1 juli 2026.

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In Use – Very Good, vilket visar PPI:s fortsatta engagemang för hållbara fastighetsinvesteringar.

– Detta förvärv bekräftar vårt engagemang för samhällsviktig social infrastruktur i Finland. Genom att investera i moderna vårdlokaler bidrar vi till att tillhandahålla viktiga tjänster för samhället samtidigt som vi skapar stabil och långsiktig avkastning för våra aktieägare, säger Ilija Batljan, investeringschef (CIO) på PPI.