PPI, med Ilija Batljan i spetsen, inringt vid børsen i Oslo.

PPI flyttar till Sverige och siktar på Stockholmsbörsen

Fastighetsbolaget Public Property Invest planerar att lämna Norge och bli ett svenskt bolag. Flytten sker genom en gränsöverskridande fusion och banar väg för en huvudnotering på Nasdaq Stockholm, med Oslo som andrahandsmarknad.

Det var i november 2024 som Fastighetsvärlden kunde avslöja att PPI siktar på en dubbelnotering. Nu är det nära.

Public Property Invest ASA, som i dag är noterat i Norge, har tagit ett formellt steg mot att bli ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrelse har tillsammans med styrelsen för det helägda svenska dotterbolaget SocialCo Fastigheter 2 AB godkänt och undertecknat en fusionsplan som innebär att koncernen byter hemvist från Norge till Sverige.

SocialCo härstammar från storaffären med SBB där det ingick mycket svenska fastigheter.

Flytten genomförs genom en så kallad gränsöverskridande fusion, där det norska moderbolaget går samman med sitt svenska dotterbolag. Efter fusionen kommer det norska bolaget att upplösas, medan det svenska bolaget – som byter namn till Public Property Invest AB – tar över samtliga tillgångar, skulder och avtal och blir koncernens nya moderbolag.

För aktieägarna innebär förändringen att deras nuvarande aktier i det norska bolaget byts mot aktier i det svenska. Varje A- och B-aktie i Public Property Invest ASA ger rätt till en ny stamaktie i det svenska bolaget.

Bolagets ambition är att samtidigt flytta sin huvudnotering till Nasdaq Stockholm. Aktien kommer även fortsättningsvis att vara noterad i Norge genom en sekundärnotering på Euronext Oslo Børs. Ansökningsprocessen för Stockholmsnoteringen har redan inletts, och noteringarna väntas genomföras i samband med att fusionen slutförs.

Genomförandet är villkorat av att bolagsstämman i Public Property Invest ASA godkänner fusionsplanen samt att Nasdaq Stockholm ger klartecken till noteringen. En extra bolagsstämma kommer att sammankallas inom kort. Enligt bolaget är målsättningen att hela processen ska vara avslutad under det andra kvartalet 2026, medan mer detaljerade tidpunkter presenteras längre fram.

I arbetet med flytten anlitas Advokatfirmaet Thommessen som juridisk rådgivare i norska frågor och Advokatfirman Vinge i svenska frågor.

