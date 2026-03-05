PP Pension hyr ut till myndighet på Kungsholmen

PP Pension har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med en större statlig myndighet om cirka 3 600 kvadratmeter i Munklägret 24 på Hantverkargatan 11, runt hörnet från Stockholms centralstation på Kungsholmen. I och med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd. Uthyrningen gäller troligen Polismyndigheten, som även har hyrt ett helt hus om 6 300 kvm av Vasakronan på Kungsholmen

NRIM och JLL har varit rådgivare i uthyrningen.

Affären genomförs i en marknad präglad av ökade vakanser och tydlig “flight to quality”, vilket ytterligare bekräftar fastighetens styrka och läge.

Munklägret 24 omfattar cirka 9 500 kvadratmeter och har under 2020-talet genomgått en omfattande modernisering. Investeringar i teknik, hållbarhet och flexibla kontorslösningar har successivt positionerat fastigheten som en attraktiv adress för kunskapsintensiva och samhällsbärande verksamheter. Bland befintliga hyresgäster finns Vetenskapsrådet, Niras, Alfa Kontor och I Know a Guy.

Ekobrottsmyndigheten har tidigare hyrt lokaler i PP Pensions fastighet.

– Att vi i dagens marknad kan teckna ett långsiktigt avtal med en stabil och betydande aktör visar att vår strategi fungerar. Munklägret är ett tydligt exempel på hur aktiv förvaltning skapar värde över tid, säger Heidi Elmér, vd för PP Pension.

Fastigheten är centralt belägen vid Rådhuset med direkt närhet till tunnelbana, bussar och service. Uthyrningen sker parallellt med ytterligare etableringar i närområdet, vilket stärker Kungsholmens roll som ett av Stockholms mest attraktiva kontorslägen.

Den nya hyresgästen tillträder enligt överenskommelse under hösten 2026.