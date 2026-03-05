PP Pension, Munklägret 24
Illustration: Walk The Room.

PP Pension hyr ut till myndighet på Kungsholmen

PP Pension har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med en större statlig myndighet om cirka 3 600 kvadratmeter i Munklägret 24 på Hantverkargatan 11, runt hörnet från Stockholms centralstation på Kungsholmen. I och med uthyrningen är fastigheten fullt uthyrd. Uthyrningen gäller troligen Polismyndigheten, som även har hyrt ett helt hus om 6 300 kvm av Vasakronan på Kungsholmen

Annons

NRIM och JLL har varit rådgivare i uthyrningen.

Affären genomförs i en marknad präglad av ökade vakanser och tydlig “flight to quality”, vilket ytterligare bekräftar fastighetens styrka och läge.

Munklägret 24 omfattar cirka 9 500 kvadratmeter och har under 2020-talet genomgått en omfattande modernisering. Investeringar i teknik, hållbarhet och flexibla kontorslösningar har successivt positionerat fastigheten som en attraktiv adress för kunskapsintensiva och samhällsbärande verksamheter. Bland befintliga hyresgäster finns Vetenskapsrådet, Niras, Alfa Kontor och I Know a Guy.

Ekobrottsmyndigheten har tidigare hyrt lokaler i PP Pensions fastighet.

– Att vi i dagens marknad kan teckna ett långsiktigt avtal med en stabil och betydande aktör visar att vår strategi fungerar. Munklägret är ett tydligt exempel på hur aktiv förvaltning skapar värde över tid, säger Heidi Elmér, vd för PP Pension.

Uthyrningen gäller troligen Polismyndigheten, som även har hyrt ett helt hus om 6 300 kvm av Vasakronan på Kungsholmen, troligtvis i grannfastigheten Munklägret 21 som har adresserna Hantverkargatan 15 och Parmmätargatan 12, alltså mellan det stora polishuset och stadshuset.

Fastigheten är centralt belägen vid Rådhuset med direkt närhet till tunnelbana, bussar och service. Uthyrningen sker parallellt med ytterligare etableringar i närområdet, vilket stärker Kungsholmens roll som ett av Stockholms mest attraktiva kontorslägen.

Den nya hyresgästen tillträder enligt överenskommelse under hösten 2026.

Illustration: Walk The Room.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:01

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Vd:n berättar för Fastighetsvärlden om den nya topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

Newsflash

Igår kl. 17:56

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

De stora vinnarna när 40 000 kvm försvinner

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgästerna som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

 Tillbaka till förstasidan