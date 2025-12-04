Fastigheten Stuten 12 på Kungsgatan i centrala Stockholm. Foto: Vasakronan

Power gör comeback i city

Elektronikkedjan Power gör comeback i centrala Stockholm genom att hyra 1.200 kvm av Vasakronan på Kungsgatan 27. Power tar över lokaler som Royal Design haft och som Siba hade historiskt.

Power lämnade sin tidigare lokal på Drottninggatan i början av året. Den var på hela 3.330 kvm som underhyresgäst till Clas Ohlson i Vasakronans fastighet Klara Zenit.

Morten Hovland, COO vid Power Sverige, sa då till Fastighetsvärlden, att kedjan vill åter till city – men med en mindre lokal på 800 till 1.000 kvm.

Nu blir det alltså 1.200 kvm på Kungsgatan, en minskning med nästan två tredjedelar.

Målsättningen är att butiken ska öppna före sommaren 2026.

– Vi har haft ett enormt tryck från våra kunder som saknat en fysisk butik innanför tullarna och nu svarar vi med att öppna på absolut bästa läge. Kungsgatan har återtagit sin position som en av Stockholms, och därmed Sveriges, viktigaste handelsgator och vi ser en enorm potential här, säger vd Magnus Kreuger till Market.

Den aktuella fastigheten på Kungsgatan heter Stuten 12 och ägs sedan 2010 av Vasakronan. Den innehåller totalt 14.900 kvm. Bland hyresgästerna finns restaurangklustret K25, Första AP-fonden och Forvis Mazars.

Den butiken som Power tar över har haft Royal Design/Room 21 som hyresgäst. Tidigare var Siba hyresgäst i lokalerna under många år.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

