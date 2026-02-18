Positiv nettouthyrning under Q4 för Castellum

Nedjusteringen av värdena hos Castellum fortsätter, främst beroende på att kassaflödena förväntas bli lägre än i tidigare bedömningar. Under sista kvartalet hade bolaget en positiv nettouthyrning, även om den för helåret var tydligt negativ.

Det är inga jätteupplyftande nyheter i bokslutet för Castellums aktieägare, även om nettouthyrningen visat positiva tecken den senaste tiden och med den stora uthyrningen nyligen till Ericsson i Stockholm.

Även om det sista kvartalet bjuder på ökade hyresintäkter för jämförbart bestånd om 1,2 procent så är siffran för helåret endast 0,3 procent. Det mest positiva är att siffran just är positiv.

Driftsöverskottet har dock minskat både det senaste kvartalet och för helåret.

Vakanserna i beståndet uppgår nu till 10,2 procent mot 8,5 för ett år sedan. Särskilt illa är det i Kista där bolagets vakanser är uppe i 23 procent. Även det finska beståndet dras med en besvärlig vakanssiffra, 18 procent.

Under det sista kvartalet har fastigheterna värderats ned med ytterligare en miljard och för helåret blir nu tappet nästan 2,5 miljarder, mer än året innan. Av nedvärderingen under kvartal 4 kommer hälften från Kistabeståndet och omkring –200 mkr från det finska beståndet.

Dessutom lämnar företaget ingen utdelning utan väljer att använda det utrymmet till återköp av egna aktier.

Kommentar från Castellums vd, Pål Ahlsén:

– Nettouthyrningen under året slutade på minus 140 mkr. I kvartal fyra var dock siffran positiv, 26 mkr. Har det vänt? Vi hoppas förstås. Oavsett så är fokuset i förvaltningen på uthyrning, uthyrning och uthyrning.

– Värdet på våra fastigheter sjönk med 2,5 mdkr 2025, varav 1 mdkr under sista kvartalet. Det är framför allt nedjusterade förväntningar på framtida kassaflöde – primärt hyresnivåer och vakansgrader.

– Styrelsen ändrade i höstas utdelningspolicyn till en policy för distribution av kapital. Minst 25 procent av förvaltningsresultatet ska tillbaka till ägarna, antingen genom utdelning eller återköp. Beloppet i år blir cirka 1,2 mdkr och styrelsen föreslår återköp. Det är enkel matematik. Återköp är bättre än utdelning nu när rabatten på aktien är vad den är.

Ur Castellums bokslut för 2025:

Intäkterna uppgick till 9 593 mkr (9 849). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 0,3 procent (2,3) exklusive valutaeffekter.

Driftöverskottet uppgick till 6 524 mkr (6 786). Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med -1,0 procent (4,5) exklusive valutaeffekter.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4 606 mkr (4 819), en förändring om -4,4 procent (10,2).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till −2 450 mkr (-1 627) motsvarande -1,8 procent (-1,2). Fastighetsbeståndets värde uppgick till 136,9 mdkr (135,7) vid årets utgång.

Årets resultat efter skatt uppgick till 938 mkr (2 357), vilket motsvarar 1,91 kronor per aktie före och efter utspädning (4,79).

Avkastning på eget kapital uppgick till 1,2 procent (3,0).

Nyuthyrningar har gjorts med 332 000 kvm (287 000) och med en årshyra om 712 mkr (609). Nettouthyrningen uppgick till -140 mkr (13) för året.

Nettoinvesteringarna uppgick till 4 389 mkr (-634), varav 3 215 mkr (2 502) avser investeringar, 2 085 mkr (67) förvärv, och -911 mkr (-3 203) försäljningar.

Investeringar i intresseföretag och joint venture uppgick till 836 mkr (353).

Belåningsgraden uppgick till 36,5 procent (35,6).

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,2 gånger (3,3) och 68 procent (70) av låneportföljen var räntesäkrad (över 1 år) vid årets utgång.

Ur Castellums bokslut för Q4 2025: