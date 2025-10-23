Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Positiv nettouthyrning på 6 mkr för Wihlborgs

Vakansgraden hos Wihlborgs har ökat från 7 till 10 procent på ett år. Bolaget har dock haft en god aktivitet med nyuthyrningar för 66 mkr och en positiv nettouthyrning på 6 mkr.
– Nu ser vi områden där vakanssituationen tycks ha bottnat ur och uthyrningsgraden vänder uppåt, till exempel för kontor i centrala Helsingborg, säger vd Ulrika Hallengren.

Wihlborgs nyckeltal för de första nio månaderna:

  • Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 3 243 Mkr (3 115). (Det är värt att notera att intäkterna i kvartalet påverkats negativt med 7 Mkr av en starkare svensk krona).
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 334 Mkr (2 244).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 1 482 Mkr (1 329).
  • Periodens resultat ökade till 1 370 Mkr (846), motsvarande ett resultat per aktie om 4,46 kr (2,75).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det tredje kvartalet:

– Wihlborgs kan åter redovisa ett kvartal med tillväxt. Under det tredje kvartalet ökar förvaltningsresultatet med 11 procent och hyresintäkterna med 6 procent jämfört med samma kvartal 2024. Vi har haft en god aktivitetsnivå med nyuthyrningar om 66 Mkr och en positiv nettouthyrning på 6 Mkr. Den starka uthyrningen sedan lång tid kommer efter hand att fylla vakanserna. Vi ser nu områden där vakanssituationen bottnat ur och uthyrningsgraden börjar öka.

Hon fortsätter:

– Även om det är oklart när ekonomin verkligen tar fart kan vi se vissa tecken på att marknadsförutsättningarna förbättras. Högre parkeringsintäkter i stadskärnorna tyder på ökad rörlighet, de arkitekter vi anlitar har mer att göra och efterfrågan på högkvalitativa lokaler i bra lägen är god. Samtidigt fortsätter vi att investera i marknader med befolknings- och sysselsättningstillväxt och driver på så sätt vår egen utveckling. Det gör att vi står starka idag men också väl positionerade för framtiden.

Vakansgraden för kontor/butiker i Malmö är 8 procent och den är 10 procent i Helsingborg och Lund. Högsta vakansen finns inom segmentet logistik/produktion i Helsingborg där 17 procent är tomställt.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

