Positiv nettouthyrning men värdetapp för Fabege

Efter ett starkt fjärde kvartal blev nettouthyrningen för helåret 36 mkr (-108) hos Fabege.
Däremot blev det negativt när det gäller värdeutvecklingen med –1,7 mdr i värdeförändringar på fastigheter.

Hyresintäkterna hos Fabege uppgick till 3480 mkr (3438) för helåret 2025Ökningen kommer helt från färdigställda projekt. I identiskt bestånd minskade hyresintäkterna med –3,2 procent. Ett förbättrat driftöverskott och räntenetto innebar att förvaltningsresultatet ökade till 1421 mkr (1345).

–De positiva signalerna på hyresmarknaden förstärktes under fjärde kvartalet. Det resulterade i en positiv nettouthyrning om 33 mkr, baserat på många mindre uthyrningar i förvaltningsportföljen. Som vi har konstaterat under flera kvartal tar besluten längre tid – men de kommer.  Under fjärde kvartalet ökade såväl hyresintäkterna som driftöverskottet och förvaltningsresultatet och även bostadsutvecklingen bidrog positivt. Värderingarna visade dock en nedgång i kvartalet, främst avseende byggrätter i Flemingsberg och längre bedömda vakanstider,säger Bent Oustad, vd Fabege.

