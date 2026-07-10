Rutger Arnhult, vd Corem.

Positiv nettouthyrning för Corem – som kan sälja mer

Corems vakansgrad ligger kvar på 17 procent. Nettouthyrningen för kvartalet uppgick till 19 mkr (10). 45-miljardersbolaget har även gjort en nedskrivning som kan härledas till Kista som effekt av Ericssons beslut där. Vd Rutger Arnhult signalerar att fler avyttringar kan komma.

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– Sett till Corem som helhet motsvarar hela beståndet i Kista cirka 14 procent av vårt totala fastighetsvärde, och Ericssons förhyrning i Kista hos oss idag motsvarar cirka 3 procent av Corems totala fastighetsvärde. Med i snitt närmare 4 år kvar på Ericssons avtal med oss i Kista ger det oss möjligheter. Beslutet har dock haft en direkt påverkan på våra fastighetsvärden och en större del av kvartalets nedskrivningar kan härledas till Kista som effekt av Ericssons beslut, skriver Arnhult i halvårsrapporten.

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till –412 mkr (–761), motsvarande –1 procent. Orealiserade värdeförändringar uppgick till –587 mkr och realiserade värdeförändringar uppgick till 175 mkr.

Angående transaktionsbiten skriver Arnhult i sitt vd-ord:

– Vi ser här en tydlig logik i att också fortsatt pröva möjligheterna att realisera värden i delar av portföljen. Strategiska försäljningar kommer kvarstå som ett naturligt verktyg för att frigöra kapital
och minska skuldsättning ytterligare.

Om uthyrningsmarknaden:

– För kvartalet visar vi en positiv nettouthyrning som uppgår till 19 miljoner kronor. Det är en tydlig förbättring jämfört med föregående kvartal och speglar väl det fokuserade arbete som bedrivs i organisationen.

Corems nyckeltal för första halvåret 2026:

  • Intäkterna uppgick till 1 586 mkr (1 792)
  • Driftsöverskottet uppgick till 996 mkr (1 166)
  • Finansnettot uppgick till –445 mkr (–619)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 486 mkr (476)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till –412 mkr (–761)
    Värdeförändringar finansiella tillgångar uppgick till 86 mkr (–314)
    Periodens resultat uppgick till –57 mkr (–578), motsvarande –0,19 kr (–0,70) per stamaktie av serie A och B
  • Nettouthyrningen uppgick för kvartalet till 19 mkr (10) och för perioden till –3 mkr (–27)
  • Värdet på fastigheterna uppgick till 44 976 mkr (46 937)
  • Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 11,15 kr (10,70)
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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