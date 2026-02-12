Positiv hyresutveckling hos Stendörren
Fastighetsförvärv samt färdigställda projekt förbättrade Stendörrens förvaltningsresultat. Bolaget bedömer att ett nyligen genomfört förvärv tydligt kommer bidra till en fortsatt bra tillväxt.
Förvaltningsresultat per aktie ökade med 24 procent för helåret 2025, justerat för engångskostnader i samband med omfattande förtida refinansieringar som genomfördes för att sänka kapitalkostnaderna.
Engångskostnaderna för detta uppgick till 48 mkr medan den årliga sänkningen av kapitalkostnaderna beräknas till 36 mkr.
Nettouthyrningen var något negativ för helåret, men företaget i omförhandlade hyresavtal kunde hyrorna i genomsnitt justeras upp med 14 procent. Vakansgraden är oförändrad, 6 procent.
– Framförallt har fastighetsförvärv och färdigställda projekt för cirka 1,4 miljarder kronor, till en genomsnittlig avkastning om 7,0 procent, bidragit till den starka utvecklingen, kommenterar vd Erik Ranje bokslutet.
Framåtblickande lyfter han fram bolagets nyligen genomförda affär i Helsingfors för 1,3 miljarder kronor:
–Förvärvet isolerat ökar det årliga förvaltningsresultatet per aktie med hela 13 procent. Tillsammans med förvärven under 2025, innebär det att vi uppnått kritisk massa både i Köpenhamn och i Helsingfors.
Ur Stendörrens bokslut för 2025:
- Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 1 042 miljoner kronor (902) och driftnettot ökade med 17 procent till 841 miljoner kronor (718).
- Förvaltningsresultatet före valutakursförändringar uppgick till 390 miljoner kronor och 342 miljoner kronor (309) om inkluderat engångsposter om cirka 48 miljoner kronor hänförliga till förtida refinansieringar under andra halvan av 2025.
- Nettouthyrningen uppgick under året till sammanlagt –7,6 miljoner kronor och nya hyresavtal
tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om 101 miljoner kronor (omfattar både omförhandlade hyresavtal samt hyresavtal med nya hyresgäster).
- De hyresavtal som omförhandlades under året ledde till en ökning av hyresvärdena om cirka 14 procent i viktat genomsnitt.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 366 miljoner kronor (217) motsvarande 11,43 kronor per aktie (7,52).
- Realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen uppgick för året till 43 miljoner kronor (225).
- Årets resultat uppgick till 173 miljoner kronor (327) motsvarande 4,64 kronor per aktie (9,70) före utspädning och 4,63 kronor per aktie (9,69) efter utspädning.