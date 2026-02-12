Positiv hyresutveckling hos Stendörren

Fastighetsförvärv samt färdigställda projekt förbättrade Stendörrens förvaltningsresultat. Bolaget bedömer att ett nyligen genomfört förvärv tydligt kommer bidra till en fortsatt bra tillväxt.

Förvaltningsresultat per aktie ökade med 24 procent för helåret 2025, justerat för engångskostnader i samband med omfattande förtida refinansieringar som genomfördes för att sänka kapitalkostnaderna.

Engångskostnaderna för detta uppgick till 48 mkr medan den årliga sänkningen av kapitalkostnaderna beräknas till 36 mkr.

Nettouthyrningen var något negativ för helåret, men företaget i omförhandlade hyresavtal kunde hyrorna i genomsnitt justeras upp med 14 procent. Vakansgraden är oförändrad, 6 procent.

– Framförallt har fastighetsförvärv och färdigställda projekt för cirka 1,4 miljarder kronor, till en genomsnittlig avkastning om 7,0 procent, bidragit till den starka utvecklingen, kommenterar vd Erik Ranje bokslutet.

Framåtblickande lyfter han fram bolagets nyligen genomförda affär i Helsingfors för 1,3 miljarder kronor:

–Förvärvet isolerat ökar det årliga förvaltningsresultatet per aktie med hela 13 procent. Tillsammans med förvärven under 2025, innebär det att vi uppnått kritisk massa både i Köpenhamn och i Helsingfors.

Ur Stendörrens bokslut för 2025: