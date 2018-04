Porsche Center till Castellum i Jönköping

På Rosenlund utmed E4:an i Jönköping har Castellum påbörjat arbetet med att uppföra en ny byggnad om ca. 4.500 kvm som ska bli landets 8:e Porsche Center.

– Porsche är ett av världens med välkända varumärke och det är fantastistk roligt att vi har träffat en överenskommelse om att uppföra ett Porsche Center i Jönköping, säger Peder Karlén, affärsområdeschef Castellum.

Hyresavtalet är tecknat med Hedin Performance Cars AB som är ett bolag inom Hedinkoncernen.

Den tyska sportbilstillverkaren Porsche har vuxit kraftigt på den svenska marknaden under de senaste åren. Under 2016 registrerades 1335 nya Porsche i Sverige. Det kan jämföras med de 550 bilar som var försäljningsrekord så sent som 2013. För att skapa ytterligare affärsmöjligheter och svara upp till den stora efterfrågan i olika delar av landet etableras därför en helt ny fullserviceanläggning i form av Porsche Center Jönköping.

För att tillskapa möjlighet för byggnation har Castellum rivit en äldre industribyggnad på fastigheten. I samband med detta saneras fastigheten från tidigare verksamheters miljöföroreningar. Den nya byggnaden kommer att uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad med målsättning att uppnå en silvernivå.

Inflyttning beräknas ske under våren 2019. Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om 81miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Jönköping äger och förvaltar Castellum 36 fastigheter om sammanlagt cirka 288.770 kvadratmeter till ett värde om cirka 4,6 miljarder kronor.