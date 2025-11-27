Winqvist ny CFO och del av koncernledningen på Skanska

Pontus Winqvist har utsetts till finansdirektör, Chief Financial Officer (CFO), på Skanska Group. Han tillträder som Group CFO och ansluter till koncernledningen den 27 november 2025.

Pontus Winqvist efterträder Jonas Rickberg, som lämnar Skanska. Winqvist är för närvarande Senior Vice President för koncernfunktionen Corporate Finance & Control. Han har haft olika nyckelroller inom Skanska, såsom CFO för Skanska Sverige, Infrastructure Development och Commercial Development. Pontus Winqvist har även varit Managing Director för Asset Management och Senior Vice President för Investor Relations. Han började på Skanska 1997. I sin nya roll kommer Winqvist att ansvara för Skanskas finansorganisation och rapportera till Anders Danielsson, VD och koncernchef för Skanska.

– Som företag befinner vi oss i en stark position med positivt momentum. Jag är övertygad om att Pontus väl beprövade finansiella förståelse och erfarenhet av vår verksamhet blir ett värdefullt tillskott till Skanskas koncernledning. Han kommer att vara en viktig medlem i teamet när vi fortsätter att genomföra vår strategi, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska.

– Jag vill också tacka Jonas för hans engagemang och insatser. Jag önskar honom all lycka i hans framtida åtaganden, säger Anders Danielsson.

– Jag ser verkligen fram emot att kliva in i rollen som Group CFO och medlem i koncernledningen. Jag tycker att Skanska har en mycket solid grund att bygga vidare på och fortsätta utveckla vår affärsmodell utifrån. Tillsammans med hela finansorganisationen kommer vi att spela en nyckelroll i att driva denna utveckling. Jag är hedrad över att få möjligheten att bidra som Group CFO och vara en del av denna resa, säger Pontus Winqvist, nytillträdd Group CFO på Skanska Group.

