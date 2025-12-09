Pondus öppnar butik om 444 kvm i Knallerian

Cernera fortsätter driva utvecklingen av Knallerian i Borås framåt och kan nu presentera ytterligare ett viktigt steg i satsningen: ett nytt avtal med Pondus som öppnar butik i gallerian efter sommaren 2026.

– Etableringen av Pondus blir ytterligare ett bevis på att vårt omfattande utvecklingsarbete med Knallerian är en lyckad satsning. De tillför ett efterlängtat premiumsegment som kompletterar både gallerian och hela Knalleland, säger Oskar Malmén, vd på Cernera.

Pondus butikslokal om 444 kvadratmeter ska nu anpassas för verksamheten. Butiken kommer erbjuda ett noga utvalt sortiment för både dam och herr. Här finns kläder, skor, väskor, accessoarer och inredningsdetaljer från starka modevarumärke och mindre, handplockade kollektioner.

– Det ska bli väldigt spännande att stärka vår närvaro i Västsverige och Borås med en ny butik på en stark handelsplats och i en galleria med tydliga framtidsplaner. Knallerians nya koncept och satsning var något vi fastnade för och tror mycket på, säger Ulf Haverby, medgrundare av Pondus.

Knallerian med sina 23 000 kvadratmeter står inför en total förvandling med ett nytt exteriört och interiört koncept. Arbetet planeras att påbörjas i början av nästa år och sker parallellt med produktionen av lokaler för ett nytt gymnasium samt en fullständig renovering av det befintliga gymmet. Tillsammans formar dessa satsningar ett modernt handels- och aktivitetsområde där verksamheter kan utvecklas och besökare få ett bredare och mer dynamiskt utbud.

Gallerian innehåller fortsatt lediga lokaler för handel som Cernera hittat ny utformning för med entréer i första plan. Ovanför gallerian finns även ytor lämpliga för kontor, vård eller annan verksamhet.