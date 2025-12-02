Fastigheten Skjutsgossen 12. Bild: Fastighetsvärlden

Polisen förlänger 14.000 kvm på Södermalm

Fokus Nordic har, på uppdrag av Blackstone, tecknat ett nytt hyresavtal med Polismyndigheten avseende cirka 14.200 kvadratmeter i fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm i Stockholm.

Avtalet löper över sex år och innebär en fortsatt långsiktig etablering för Polismyndigheten i fastigheten som nu drygt 14.000 kvm efter tidigare utökningar.

– Vi ser fram emot det förlängda samarbetet med en stor och stabil hyresgäst som Polismyndigheten. Deras fortsatta närvaro i Skjutsgossen 12 är ett tydligt bevis på fastighetens attraktionskraft och vår förmåga att möta högt ställda krav från samhällsviktiga aktörer, säger Harald Moberger, Fund & Asset Manager på Fokus Nordic.

Skjutsgossen 12 förvärvades av Fokus Nordic och Blackstone 2019 och har sedan dess genomgått ett omfattande renoveringsprojekt under konceptet Batteriet Södermalm.

