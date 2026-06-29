Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset
Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.
Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.
”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”
Första uthyrningen i projektfastighet.
Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.
Intervju med Ulrika Hallengren. ✓ ”Det finns många alternativ”. ✓ FV listar stad för stad. ✓ Den minst sagt udda fastigheten. ✓ Nobbade miljardbestånd. ✓ ”Ser mer positivt ut nu.”
FV Fokus Utfrågning av Marco Checchi, medgrundare på Studio Stockholm ✓ Om att arbeta internationellt. ✓ Inte se bakåt. ✓ Lönsamheten i branschen.
Lämnar kontorslokaler på Strandvägen.
Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.
Köpte tomträtten redan 2015.
Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.
Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.
FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.