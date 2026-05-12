Point Properties säljer till Stadium i Sälen

Stadium köper en outlet-fastighet av Fastators Point Properties. Fastigheten som alltså Stadium använder till sitt outletkoncept ligger i Sälen och köpeskillingen landade på 9 miljoner.

Point Properties, som ägs av Fastator, säljer fastigheten Östra Långstrand 6:12 i Malung-Sälen till en överenskommen köpeskilling om 9 mkr till Stadium Fastigheter AB, vilket är i linje med bokfört värde. Tillträde sker 11 maj. Fastigheten ligger strax söder om Sälen och innehåller 3 300 kvm lokaler. Byggår är 2009. Markarealen är 26 022 kvm

Stadium använder i dag lokalerna i fastigheten till sitt outletsbutikskoncept, men nu förvärvar man själva fastigheten.

I april i år sålde det krisande Point fastigheten Råkan 10 och tomträtterna Råkan 7 och 8 i Karlskoga, samt fastigheten Valfisken Större 45 i Trelleborg till Forshem Fastigheter för 312 mkr.

 

