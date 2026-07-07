Point hyr ut 2400 kvm till skola i Motala

Point Properties har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Motala kommun avseende en ombyggnation av fastigheten Palten 8 i centrala Motala. Byggnaden ska utvecklas till en eftergymnasial skola under namnet Campus Motala.

Satsningen omfattar drygt 2 400 kvadratmeter och innebär att moderna, flexibla och attraktiva utbildningsmiljöer skapas för cirka 300–400 studerande. Projektet är ett viktigt steg i utvecklingen av fastigheten och stärker dess långsiktiga användning, relevans och roll i stadskärnan.

Genom etableringen av Campus Motala skapas nya möjligheter för utbildning, stadsliv och centrumutveckling. Den centrala placeringen väntas bidra till ökad rörelse, fler dagliga besökare och ett mer levande centrum.

Åhlin & Ekeroth har utsetts till entreprenör för projektet. Campus Motala blir därmed inte bara en viktig utbildningssatsning, utan också en investering i Motala centrum och stadens fortsatta utveckling.