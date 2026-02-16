Podden om Per H Börjesson och Q4-rapporter

Sveriges Warren Buffet har ridit ut till Klarabos försvar. Hans synpunkter på Handelsbankens kritik diskuteras naturligtvis i det senaste avsnittet av podcasten Fastighet & Finans. Hälften av fastighetsbolagen har hunnit rapportera. Hur har börsen tagit emot dessa bokslutskommunikéer?

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 81 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar den första halvan av rapportperioden.

Bland bolagen som rapporterat nyligen ingår bland andra Balder, Fabege och NP3. Michael får i uppdrag att redogöra för vad han tar med sig från dessa bokslutskommunikéer. Hur kommer det sig egentligen att Sagax aktie sjönk som en sten på rapportdag medan NP3 gick åt andra hållet?

Klarabos transaktion med Episurf har fått mycket utrymme i media och Per H Börjesson gick ut till fastighetsbolagets försvar, där han menade på att analytikerna som följer bolaget missat att se helheten. Hur bör man då se på Klarabos försäljning undrar Anders och går samtidigt igenom en del av de detaljer som man kan utläsa från affären baserat på vad Per H sagt till media. Allt är kanske inte svart och vitt visar det sig vid en närmare granskning.

I direktmarknaden är antalet transaktioner högst begränsat mitt i rapportperioden men de få som skett får naturligtvis det utrymme de förtjänar. Anders närvarade på Nyfosas investerardag och delar med sig av sina spaningar till lyssnarna.