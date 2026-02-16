Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podden om Per H Börjesson och Q4-rapporter

Sveriges Warren Buffet har ridit ut till Klarabos försvar. Hans synpunkter på Handelsbankens kritik diskuteras naturligtvis i det senaste avsnittet av podcasten Fastighet & Finans. Hälften av fastighetsbolagen har hunnit rapportera. Hur har börsen tagit emot dessa bokslutskommunikéer?

Annons

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 81 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar den första halvan av rapportperioden.

Bland bolagen som rapporterat nyligen ingår bland andra Balder, Fabege och NP3. Michael får i uppdrag att redogöra för vad han tar med sig från dessa bokslutskommunikéer. Hur kommer det sig egentligen att Sagax aktie sjönk som en sten på rapportdag medan NP3 gick åt andra hållet?

Klarabos transaktion med Episurf har fått mycket utrymme i media och Per H Börjesson gick ut till fastighetsbolagets försvar, där han menade på att analytikerna som följer bolaget missat att se helheten. Hur bör man då se på Klarabos försäljning undrar Anders och går samtidigt igenom en del av de detaljer som man kan utläsa från affären baserat på vad Per H sagt till media. Allt är kanske inte svart och vitt visar det sig vid en närmare granskning.

I direktmarknaden är antalet transaktioner högst begränsat mitt i rapportperioden men de få som skett får naturligtvis det utrymme de förtjänar. Anders närvarade på Nyfosas investerardag och delar med sig av sina spaningar till lyssnarna.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Singular Society öppnar hos Humlegården

Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.

Startskott för bostäder i anrik industrimiljö

Hela 2 200 bostäder. Centralt område i staden där högkonjunktur råder.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

Fastpartner kan vara nära stor uthyrning inom tullarna

Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.

”Affärerna i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva”

Bakslag på Manhattan men positivt i Sverige kring positiv nettouthyrning.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda

Hyresgästen lämnar Täby.

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen
Tillbaka till förstasidan