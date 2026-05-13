Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.
Emma Söderlund står bakom podcasten Makten & Kvadraterna.

Podd: Thomas Erséus om att utveckla hjärtat av Stockholm

”Jag tror inte på tvånget att tvinga folk tillbaka till kontoret. Som individer kommer vi alltid söka oss till de platser där vi trivs bäst. Vill vi därför få de bästa människorna till kontoret måste vi också skapa kontor som är så pass bra att kollektivet självmant väljer att följa efter”, säger Thomas Erséus, vd för AMF Fastigheter, i det 4:e avsnittet av podcasten Makten & Kvadraterna som görs i samarbete med Fastighetsvärlden.

Annons

Läs även

Med några av Stockholms mest centrala platser i portföljen befinner sig AMF Fastigheter mitt i utvecklingen av framtidens city. I en tid där arbetsliv, handel, kultur och upplevelser allt mer smälter samman diskuteras hur moderna stadsmiljöer behöver utformas för att skapa relevans, rörelse och attraktionskraft långt bortom traditionella kontorstider.

Emma Söderlund intervjuar Thomas Erséus, vd för AMF Fastigheter i podcasten Makten & Kvadraterna.

I intervjun talar Thomas öppet om vägen till rollen som vd för AMF Fastigheter och om ansvaret i att förvalta tryggheten för fyra miljoner pensionssparare samtidigt som man utvecklar några av Stockholms mest centrala stadsdelar. Samtalet berör projekt som Marievik, utvecklingen av city genom platser som Mood och Gallerian, framtidens kontor, och de strategiska avvägningar som krävs för att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara stadsmiljöer i en allt mer global och föränderlig marknad.

Lyssna på avsnittet här.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:12

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Beslutet kan dock vara en liten framgång för fastighets-vd:n. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

Unikt townhouse i Lärkstaden till salu

1 500 kvm mitt i Stockholm. Kändisarkitekt utvecklat. Projektet tickar nog merparten av boxarna.

800 kontorshus i centrala London döms ut

Riskerar att bli omöjlig att hyra ut.

Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Kommunalt bolag vill sälja fyra centrala fastigheter

Totalt uthyrningsbar lokalyta är cirka 20 000 kvm.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag. Högaktuellt seminarium stundar.

Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Ska bygga 150 bostadsrätter. Säljaren har ägt fastigheten sedan 1980.

SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras.

Bakslag för plan att bygga ut hotell på Östermalm

Vill utöka med nästan 50 rum.

CapMan säljer ”helikopterhuset” i Västberga

Fullt uthyrd på långt kontrakt.

Global snabbväxare till Mall of Scandinavia

Hyllades nyligen av The Financial Times. Etablerar sig i högt tempo i stora delar av världen.

Blir ny vd för Tengbom

”Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället”.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

 Tillbaka till förstasidan