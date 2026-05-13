Podd: Thomas Erséus om att utveckla hjärtat av Stockholm

”Jag tror inte på tvånget att tvinga folk tillbaka till kontoret. Som individer kommer vi alltid söka oss till de platser där vi trivs bäst. Vill vi därför få de bästa människorna till kontoret måste vi också skapa kontor som är så pass bra att kollektivet självmant väljer att följa efter”, säger Thomas Erséus, vd för AMF Fastigheter, i det 4:e avsnittet av podcasten Makten & Kvadraterna som görs i samarbete med Fastighetsvärlden.

Med några av Stockholms mest centrala platser i portföljen befinner sig AMF Fastigheter mitt i utvecklingen av framtidens city. I en tid där arbetsliv, handel, kultur och upplevelser allt mer smälter samman diskuteras hur moderna stadsmiljöer behöver utformas för att skapa relevans, rörelse och attraktionskraft långt bortom traditionella kontorstider.

Emma Söderlund intervjuar Thomas Erséus, vd för AMF Fastigheter i podcasten Makten & Kvadraterna.

I intervjun talar Thomas öppet om vägen till rollen som vd för AMF Fastigheter och om ansvaret i att förvalta tryggheten för fyra miljoner pensionssparare samtidigt som man utvecklar några av Stockholms mest centrala stadsdelar. Samtalet berör projekt som Marievik, utvecklingen av city genom platser som Mood och Gallerian, framtidens kontor, och de strategiska avvägningar som krävs för att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara stadsmiljöer i en allt mer global och föränderlig marknad.

