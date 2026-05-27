Podd: Per Taube om nästa stora logistiksatsning

”Det som har präglat min verksamhet är att jag vill köpa något som jag kan förädla”, säger Per Taube i det sista avsnittet av podcasten Makten & Kvadraterna med Emma Söderlund, som görs i ett samarbete med Fastighetsvärlden.

Per Taube berättar om entreprenörsresan från 80-talets billeasing och finanskrisens mest utmanande år till att idag stå bakom några av Sveriges största långsiktiga stadsutvecklingsprojekt genom Gelba Management. Samtalet kretsar kring hur Gelba byggdes upp, vilka investeringar som kom att definiera bolagets DNA och varför långsiktighet, förädling och kvalitet blivit centrala delar av både affärsfilosofin och projektutvecklingen.

Samtalet går även på djupet kring Arlandastad Group och Skavsta flygplats där ambitionen är att skapa framtidens internationella logistik och transportnav genom strategiska partnerskap, infrastruktur och storskalig utveckling. Per Taube delar även sina perspektiv på arkitektur, värdeskapande och varför estetiskt genomarbetade miljöer enligt honom är en avgörande del i att skapa långsiktigt hållbara fastigheter och destinationer.

