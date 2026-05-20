Emma Söderlund står bakom podcasten Makten & Kvadraterna.

Podd: Anneli Jansson om bolagets förändring

”Vi har gjort en otroligt stor resa på den finansiella sidan i bolaget. Om man tittar på hur bolaget såg ut 2016 och jämför med idag så är det som ett helt annat bolag.” säger Anneli Jansson i det näst sista avsnittet av podcasten Makten & Kvadraterna inför sommaren som görs i ett samarbete med Fastighetsvärlden.

I avsnittet berättar vd Anneli Jansson för Humlegården Fastigheter om uppväxten på Yxlan, åren på KTH och vägen till toppen av fastighetsbranschen. Samtalet kretsar kring ledarskap, affärsmässighet och hur erfarenheter från analys, finans och förvaltning lade grunden för rollen som vd när hon tog över Humlegården 2016.

Dessutom diskuteras Humlegårdens utveckling under det senaste decenniet, bolagets förflyttning från ett tydligt innerstadsfokus till större stadsdelskluster och hur framtidens kontor behöver erbjuda mer än bara arbetsplatser för att förbli relevanta. Avsnittet avslutas med samtal om återhämtning, långsiktighet och varför hästarna fortfarande är platsen Anneli Jansson återvänder till för att ladda om.

